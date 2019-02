John Travolta | un gesto | un meme

John Travolta : figlio - età e moglie. Chi è l’attore americano : John Travolta: figlio, età e moglie. Chi è l’attore americano Chi è John Travolta John Joseph Travolta è nato a Englewood in New Jersey il 18 febbraio 1954. John è il più giovane di sei figli e fin da piccolo recita in alcuni musical tra cui “Who’ll Save the Plowboy?”. A dodici anni, spinto dalla madre, John si iscrive in una scuola di recitazione di New York in cui studia anche canto. A diciotto sale per la prima volta ...

Sanremo Young - su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta : Durante la trasmissione Sanremo Young (in onda su Rai1) la conduttrice Antonella Clerici ha ballato il tip-tap con il mito degli anni ’70 John Travolta dando vita ad un simpatico siparietto L'articolo Sanremo Young, su Rai1 la conduttrice Antonella Clerici balla il tip tap con il mito degli anni ’70 John Travolta proviene da Il Fatto Quotidiano.

John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana : “Mi sono sentito un principe” : John Travolta conduttore d’eccezione a Sanremo Young con Antonella Clerici parla delle donne della sua vita John Travolta ospite di Antonella Clerici a Sanremo Young ha parlato delle donne della sua vita e della sua carriera e sorprendentemente anche di un incontro con Lady Diana. Il grande attore americano nella prima puntata del nuovo teen talent […] L'articolo John Travolta a Sanremo Young parla dell’incontro con Lady Diana: ...

Sanremo Young 2019/ Diretta : John Travolta ospite - Noemi in giuria per 5 puntate : Sanremo Young 2019, Diretta e ospiti: Antonella Clerici e John Travolta conduttori. Sul palco il vincitore della 69esima edizione del Festival Mahmood.

Antonella Clerici sul palco dell’Ariston per Sanremo Young. Tra gli ospiti John Travolta e Mahmood : Antonella Clerici in compagnia di un mito, John Travolta, per una sera conduttore d’eccezione, arriva su Rai1 da venerdì 15 febbraio alle 21.25 con l’avvincente teen talent dedicato alla musica: SanremoYoung. Ospite sul palco con i ragazzi in gara, il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Grinta, stile, determinazione ma soprattutto voglia di arrivare sono queste le caratteristiche dei giovani cantanti che SanremoYoung ancora una volta porterà sul ...

John Travolta : "Odio la politica. È assurdo non poter esprimere la propria opinione senza scontrarsi" : Gli effetti del Festival non sono ancora definitivamente sfumati e un nuovo Sanremo è già pronto per la partenza. Antonella Clerici condurrà, a partire da stasera, Sanremo Young, il talent per ragazzi dai 14 ai 17 anni. Dopo la proposta con ospiti tutti italiani di Baglioni, arriva la risposta più internazionale della conduttrice che coinvolgerà anche John Travolta. L'attore si racconta sulle pagine del ...

John Travolta : «Non ho mai vinto l'Oscar ma la gente si ricorda di me» : Sanremo - John Travolta questa sera è su Rai1 per SanremoYoung, il talent musicale per ragazzi tra i 14 e 17 anni. Travolta, che consiglio dà ai giovani che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo?...

Sanremo Young riparte da Mahmood e John Travolta : quasi tutto pronto per la seconda edizione del talent show ' Sanremo Young ', condotto da Antonella Clerici e in onda in prima serata da venerdì 15 febbraio su Rai Uno. In gara 12 ragazzi tra i 14 ai ...

John Travolta : figlio - età e moglie. Chi è l’attore americano : John Travolta: figlio, età e moglie. Chi è l’attore americano John Joseph Travolta è nato a Englewood in New Jersey il 18 febbraio 1954. John è il più giovane di sei figli e fin da piccolo recita in alcuni musical tra cui “Who’ll Save the Plowboy?”. A dodici anni, spinto dalla madre, John si iscrive in una scuola di recitazione di New York in cui studia anche canto. A diciotto sale per la prima volta sul palcoscenico ...

Sanremo Young 2019 - John Travolta ospite prima puntata : Se il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni chiude, di fatto, agli ospiti internazionali, il Sanremo Young di Antonella Clerici ne approfitta. Così nella prima puntata della seconda stagione del programma, in onda su Rai1 venerdì 15 febbraio, accanto alla conduttrice ci sarà John Travolta. Ad annunciarlo è stata proprio la Clerici, ieri da Fiorello a Radio Deejay: John Travolta sarà a Sanremo Young venerdì 15 febbraio. Condurrà tutta la ...

Sanremo Young 2019 : Antonella Clerici punta al «trono» del venerdì sera con John Travolta : John Travolta Antonella Clerici scalda i motori in vista della nuova edizione di Sanremo Young, al via su Rai 1 venerdì 15 febbraio. In diretta dal Teatro Ariston, la conduttrice guiderà i nuovi piccoli talenti – tutti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 17 anni – nella gara canora che li vedrà esibirsi sulle note dei successi che hanno fatto la storia del Festival. Sanremo Young 2019: Antonella Clerici sfida Uomini e Donne con John ...

John Travolta senza parrucchino : eccolo completamente calvo. La foto conquista i fan : Il cambio di look di John Travolta ha conquistato i suoi fan. L?attore infatti negli ultimi anni ha cambiato la sua immagine anche perché spesso ha fatto ricorso al parrucchino o trucchi...

Gli auguri di John Travolta - pelato e con figlia : Un John Travolta irriconoscibile quello apparso sui social i primi giorni del 2019. L’attore, da anni inseparabile dai suoi parrucchini, ha scelto di comparire “nature” pelato come la Natura l’ha fatto diventare da tempo, insieme alla bellissima figlia diciottenne Ella Bleu, per salutare i suoi fan e fare gli auguri di buon anno. “I hope everyone had a great New Year!”, Auguro a tutti di avere un ano ...

John Travolta toglie il parrucchino e i fan apprezzano il nuovo look : Con l'arrivo del 2019, John Travolta ha salutato i fan con un nuovo look. Messo da parte il parrucchino, l'attore mostra la testa rasata, in una foto pubblicata su Instagram in compagnia della figlia Ella. "Spero che tutti abbiano avuto un grande anno!", brinda nella didascalia del post, che è stato apprezzato con un like da oltre 133mila utenti. Sono lontani i tempi del ciuffo di Danny Zuko, protagonista di "Grease", tra le ...