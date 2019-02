Diciotti | M5s diviso su SalviniSistema in tilt | il voto slitta di un' ora

Diciotti - Baldino - M5s - : 'Quesito è semplicissimo' : 'E' stata trasportato in piattaforma la domanda a cui dovranno rispondere i senatori, ovvero se, sul caso Diciotti, si è perseguito l'interesse dello Stato oppure no' ha detto la portavoce M5s alla ...

Diciotti - Rousseau in tilt : voto M5S slitta di un'ora : Rousseau down . Troppe le persone connesse sulla piattaforma grillina, dove oggi gli iscritti 5 Stelle sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'...

Diciotti : slitta di un'ora inizio e termine voto online M5s : Pochissimi minuti dopo le 10, ora stabilita in origine per l'inizio del voto online sul caso Diciotti, difficile connettersi al link pubblicato sul Blog delle Stelle per il voto online in vista della decisione che dovrà prendere domani la Giunta per le autorizzazioni: decidere "se il ritardo dello sbarco dei migranti dalla nave Diciotti sia stato deciso 'per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per ...

Diciotti - il M5s cambia l'orario del voto online su Rousseau (che non funziona) : Oggi è in programma il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo...

Diciotti : slitta di un'ora inizio e termine voto online M5s : Pochissimi minuti dopo le 10, ora stabilita in origine per l'inizio del voto online sul caso Diciotti, difficile connettersi al link pubblicato sul Blog delle Stelle per il voto online in vista della ...

Diciotti - voto M5S slitta di un'ora : Il M5S cambia l'orario di apertura del voto su Rousseau che chiede il parere della base sul caso Diciotti , con la richiesta al Senato di autorizzare il processo a Matteo Salvini. "La votazione è ...

Diciotti - slitta di un'ora il referendum M5sRaggi - Nogarin - Appendino si schierano : "Ci si difende nei processi" : I tre sindaci pentastellati prendono posizione. slitta di un'ora, dalle 10 alle 11, l'avvio del voto che durerà sino alle ore 20.

Il M5s difende il suo quesito sulla Diciotti. "Nessun allarmismo" : "Nessun allarmismo". Dopo la serie di prese di posizione, anche interne a partire da quella di Grillo, che hanno accompagnato il quesito per la votazione online sul caso Diciotti, il Blog delle Stelle ospita una messa a punto per osservare che "la questione è semplice. La risposta chiesta agli iscritti a Rousseau per il voto è uguale a quella che sarà chiesta martedì ai senatori della Giunta", si ricorda. "Cioè - spiegano i 5 stelle - se in ...

Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - Berlusconi : Rousseau? Base M5s presa in giro e ricattata : "Se fossi un elettore grillino mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del M5s hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si rivolgono con una consultazione online alla loro ...

Diciotti - Berlusconi : Rousseau?Base M5s presa in giro e ricattata : Roma, 18 feb., askanews, - 'Se fossi un elettore grillino mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del Movimento cinque stelle hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si ...

Diciotti - filtrano già indiscrezioni dal voto M5s : 'Folgorazione per Salvini' - un clamoroso trionfo? : Prime indiscrezioni dal voto degli iscritti M5s sul processo a Matteo Salvini sulla piattaforma Rousseau . Le operazioni dureranno dalle 10 alle 19, ma in attesa del verdetto le previsioni interne al ...

Diciotti - filtrano già indiscrezioni dal voto M5s : "Folgorazione per Salvini" - un clamoroso trionfo? : Prime indiscrezioni dal voto degli iscritti M5s sul processo a Matteo Salvini sulla piattaforma Rousseau. Le operazioni dureranno dalle 10 alle 19, ma in attesa del verdetto le previsioni interne al Movimento, spiega il Corriere della Sera, "dicono che al Nord la maggioranza è orientata in favore de

Diciotti - voto online del M5s su Salvini che rassicura : “Governo non cadrà”. Berlusconi : “Ricatto. 5 Stelle prendono in giro la base” : È il giorno del voto online per il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti, e dalle 10 alle 19 la base voterà sulla piattaforma Rousseau per decidere se mandare (votando No) o meno (votando Sì) Salvini a processo. Se i tre sindaci M5s finiti sotto inchiesta Appendino, Nogarin e Raggi spiegano al Fatto che “il governo va processato”, il ministro dell’Interno in tre colloqui con Repubblica, Stampa e Messaggero dice: “Per me il ...