Sicurezza : con Decreto Salvini stop a migranti volontari in Procura Agrigento (2) : (AdnKronos) - Valerio Landri, direttore della Caritas diocesana di Agrigento, preferisce non commentare, ma si limita ad annunciare all'Adnkronos che domani andrà in Procura "per la firma dell'intesa". Che, con ogni probabilità, salterà. I sei ragazzi hanno saputo dei problemi burocratici e non nasc

Decreto Salvini - stop a migranti 'volontari' in Procura Agrigento : Palermo, 18 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) stop ai giovani richiedenti asilo volontari che da domani avrebbero dovuto iniziare a prestare servizio negli uffici della Procura di Agrigento. I sei ragazzi, tutti diciannovenni, e sbarcati in Italia non ancora diciottenni, grazie a una intesa t

Profughi - Sala apre un'anagrafe "parallela" - è una furbata per aggirare il Decreto Salvini : 'C'è chi applica la legge Salvini, chi disobbedisce iscrivendo all'Anagrafe i richiedenti asilo', leggi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, 'noi cerchiamo una terza via'. L'assessore Pd al ...

Effetto Decreto Salvini sui migranti : aumentano gli irregolari - saranno 670mila entro il 2020 : L'eliminazione della protezione umanitaria disposta dal ministro Salvini nel decreto sicurezza e immigrazione è alla base della "creazione" di nuovi migranti irregolari, destinati a restare sul territorio nazionale anche a causa della difficoltà dell'entrata a pieno regime del meccanismo dei rimpatri. I numeri sono chiari: 70mila nuovi irregolari, per un totale circa 670mila persone entro la fine del 2020.Continua a leggere

Come il Decreto Salvini sta affondando un’azienda di africani a Palermo : Un gruppo di richiedenti asilo ha creato un'impresa di successo. Producono giochi educativi ispirati dalla loro cultura. Dopo una lunghissima serie di riconoscimenti, rischiano di rimanere senza documenti. Per colpa del “decreto sicurezza”

Autorizzazione a procedere - Fico contro Salvini anche su Decreto sicurezza : L'immigrazione è un problema del mondo. Entra in punta dei piedi sulla politica spicciola, 'Cinque Stelle e Lega sono due forze completamente diverse. Molte ragioni possono portare a divergere ed ...

Palermo - Orlando si ribella al Decreto Salvini e iscrive gli stranieri all'anagrafe : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, firma le prime quattro iscrizioni all'anagrafe. Riguardano un richiedente asilo e tre migranti, già titolari di protezione umanitaria, che secondo le nuove ...

Migranti - la sfida del sindaco di Mugnano : sospeso il Decreto sicurezza di Salvini : decreto sicurezza, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro ha firmato la richiesta di sospensione dell'articolo 13. La richiesta è stata inoltrata ai responsabili dell'ufficio Anagrafe, per permettere ...

Decreto sicurezza - Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all'anagrafe : Le pratiche, che riguardano cittadini di nazionalità bengalese e libica, erano state giudicate "irricevibili" dai dipendenti...

Migranti - Salvini pensa a un Decreto per 'sigillare' le acque alle Ong : Mentre Silvio Berlusconi invita il quasi alleato Matteo Salvini 'a rimpatriare i 600 mila clandestini' come aveva promesso, al Viminale si mette a punto un nuovo decreto sicurezza che dovrebbe ...

Salvini : al lavoro per Decreto 'cantieri veloci' a inizio marzo : ... si è svolto a Palazzo Chigi un vertice tra Salvini, Di Maio e il premier Conte: fonti di governo spiegano che si è fatto il «punto della situazione sui provvedimenti per la crescita, l'economia e il ...

Salvini risponde no all'invito al confronto sul Decreto sicurezza : Salta il vertice programmato a Sant'Anna di Stazzema dal sindaco Verona con i primi cittadini di Palermo e Firenze

Sicurezza : Pg Palermo - Decreto Salvini ha introdotto nove reati che ingolfano tribunali : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - "Sono state approvate leggi che hanno introdotto un flusso continuo di nuove fattispecie di reato e che hanno ingolfato i tribunali, vanificando nel tempo gli scopi che si volevano conseguire. Basti ricordare che con il Decreto Sicurezza sono state introdotte ben nove