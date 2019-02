SG | fugge da polizia e provoca due incidenti

Incidente nel Casertano - 4 morti : stavano fugge ndo da polizia : Quattro persone sono morte in un Incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 in provincia di Caserta. E' accaduto sulla statale Telesina, nei pressi del comune di Alzignano. I quattro uomini rimasti ...

Roma - ruba una macchina e fugge dalla polizia : 33enne cade - sbatte la testa e muore : ruba un’auto e muore durante la fuga. È successo nella notte alla periferia sud ovest di Roma, intorno alle 2.30. Un romeno di 33 anni, dopo il furto, è stato intercettato in via delle Vigne dalla polizia, allertata da una società di vigilanza grazie al satellitare. Inseguito dalle volanti, il ladro ha perso il controllo della vettura all’altezza di via Salvatore Rebecchini, impattando contro il marciapiede. Una volta sceso, ha ...