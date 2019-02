Roma | autista Atac salva ragazza che stava per suicidarsi

romadailynews

(Di domenica 17 febbraio 2019)– Sfiorata la tragedia nella Capitale grazie al coraggio di undell’. Nella notte infatti un dipendente dell’azienda di trasporto pubblico, appena uscito col suo mezzo dal deposito di Portonaccio, ha notato unaal di là del parapetto sul ponte all’altezza della stazione Tiburtina.L’uomo non ha esitato a scendere in soccorso della. Si trattava di una ventenne chesul punto di gettarsi nel vuoto. Grazie alla paziente e puntuale opera di rassicurazione dell’la giovane ha scavalcato il parapetto mettendosi in salvo e rinunciando così al suo proposito suicida.Nel frattempo sono stati chiamati i Carabinieri che al loro arrivo hanno trovato la, ormai in salvo, in evidente stato confusionale.L'articolocheperproviene daDailyNews.