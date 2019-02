Pink Floyd | arriva il libro fotografico ' Captured Through Time' con scatti rari e inediti

Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita per il tour : Sono ufficiali i Concerti di Nick Mason dei Pink Floyd in Italia con i Saucerful Of Secrets, di cui da anni è leader. Il collettivo è quindi pronto a tornare in Italia per una serie di Concerti che hanno deciso di destinare al nostro paese per la bella stagione. Gli spettacoli in Italia iniziano con la data dell'8 luglio all'Arena la Civitella di Chieti, per continuare il 14 luglio al Pala De André di Ravenna. Il 16 luglio è il turno ...

Nick Mason arriva a Roma : l'ex Pink Floyd con la sua band all'Auditorium il 16 luglio : Dopo il concerto di Roger Waters dello scorso anno al Circo Massimo, quest'estate arriva a Roma un altro ex Pink Floyd. Nick Mason, con la sua band Nick Mason's Saucerful of Secrets, sarà infatti il ...

Concerto tributo per i Pink Floyd e Ben Harper alla Civitella : CHIETI. Due appuntamenti da non perdere per gli appassionati del rock progressivo e del blues organizzati dalla Best Eventi. Sarà un'estate da ricordare quella del Chieti Summer Festival che con due ...

Nick Mason : il batterista dei Pink Floyd torna in Italia con cinque date : Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva adesso l'ufficialità: Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, ha annunciato le date del tour Italiano, che toccherà il nostro paese con ben cinque appuntamenti nel mese di luglio. Il tour Italiano di Nick Mason Queste le date e le location, i biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire da lunedì 11 febbraio dalle ore 10.00 sul circuito di Ticketone: 8 luglio,Chieti, Summer ...

Arte Fiera - le chitarre dei Pink Floyd - aste e mostre su FIRST Arte : Va ricordato che si abbona a FIRST Arte può ricevere gratis il primo QUADERNO DI FIRST Arte che raccoglie i più importanti servizi sull'attualità culturale e sul mondo e il mercato dell'Arte ...

Di Pink Floyd e di quando un maiale gonfiabile se ne volò in cielo : Mi pento ancora oggi." Racconta ancora di essere aggiornato e di avere abbracciato il mondo digitale: "Le nostre produzioni richiedevano molto tempo e duravano fino a sei settimane. Lavoravamo senza ...

Robbie Williams fa uno “scherzo” al vicino di casa Jimmy Page : Deep Purple - Black Sabbath e Pink Floyd a tutto volume : Black Sabbath, Deep Purple, ma soprattutto Pink Floyd sparati a tutto volume. Lo scherzo/provocazione l’ha combinato Robbie Williams ai danni del vicino di casa, Jimmy Page. Il fondatore dei Led Zeppelin abita a Kensington nella storica magione londinese di Tower House dal 1972, “castellotto” precedentemente abitato dall’attore Richard Harris e soffiato a David Bowie. Mentre l’ex Take That vive con moglie e figli a fianco di Page dal 2013 nella ...

Pink Floyd - Nick Mason commenta la follia di Syd Barrett : ‘Eravamo giovani e immaturi' : Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, ha recentemente lanciato il suo nuovo progetto musicale chiamato Nick Mason's Saucerful of Secrets, suonando anche in Italia: questo progetto lo ha portato a rivisitare i primi successi discografici della band, in modo particolare per quel che riguarda l'affermazione musicale a livello professionale, che ha portato lentamente il suo leader e fondatore Syd Barrett verso il tracollo, cosa che ha ...

La tribute band dei Pink Floyd programma tre date in Israele : Roger Waters chiede di cancellarle : Roger Waters è un forte sostenitore della campagna BDS, nata per contrastare e boicottare Israele, e la UK Pink Floyd Experience, la tribute band dei Pink Floyd, avrebbe dovuto proprio tenere tre a Tel Aviv, Haifa e Be'er Sheba. Una volta appresa la notizia Roger Waters ha espresso il suo disappunto attraverso la sua pagina Facebook. Le tre serate erano fissate per il 4, il 5 e il 6 di gennaio. Sulla pagina Facebook di Roger Waters venerdì 7 ...