Intervista a Briga | ' Con Sanremo ho vinto la battaglia contro il pregiudizio'

(Di domenica 17 febbraio 2019) Abbiamo incontratoa Varese Dischi per il suo instore, dove ha regalato momenti emozionanti e toccanti anche ai fan presenti, alcuni fedelissimi e altri che hanno potuto scoprire l’artista grazie alla sua recente partecipazione al Festival diha mostrato tutto se stesso sia sul palco dell’Ariston che nei recenti firmacopie e abbiamo potuto constatare quanto in realtà sia molto simile e vicino alla personalità della grande Patty Pravo, sua compagna nell’avventura sanremese. Scopriamo cosa ci ha rivelato in questa nostra...