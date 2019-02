: Amazon elude tasse per 11mld di dollari - NotizieIN : Amazon elude tasse per 11mld di dollari - Cyber_Feed : Ultim'ora #Amazon elude tasse per 11mld di dollari - TelevideoRai101 : Amazon elude tasse per 11mld di dollari -

, il colosso del web guidato da Jeff Bezos non ha pagatosu 11,2 mld didi utili nel 2018. Lo riporta il Washington Post,quotidiano dello stesso Jeff Bezos, citando uno studio del think tank Institute For taxation and economy policy, secondo il qualenon solo non ha pagatofederali ma ha ricevuto un rimborso d'imposta da 129mln diperché ha beneficiato di una aliquota federale di circa il -1%."Abbiamo investito più di 160mld dinegli i Usa dal 2011", repica.(Di domenica 17 febbraio 2019)