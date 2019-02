huffingtonpost

: Addio Denver, piccolo supereroe che combatteva il cancro dalla nascita - HuffPostItalia : Addio Denver, piccolo supereroe che combatteva il cancro dalla nascita - ilariazusso : Addio al piccolo supereroe Denver, il cancro l'ha portato via a 4 anni - zazoomnews : Addio al piccolo supereroe Denver il cancro lha portato via a 4 anni - #Addio #piccolo #supereroe #Denver -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Una lunga battaglia contro un male crudele, iniziata fin. Una battaglia a cui ilClinton, bimbo inglese di 4 anni, alla fine ha dovuto arrendersi. Il bambino era diventato uneroe del web per la forza con cui ha sempre affrontato la malattia. Il decorso e le difficoltà quotidiane venivano condivisesua famiglia su Facebook tramite il gruppo's Journey (medesimo mezzo scelto per dare annuncio della triste dipartita del, il 14 febbraio 2019.Su quella stessa pagina, la famiglia dipubblicava le foto che lo ritraevano mentre partecipava a partite di calcio, sfilate in costume vestito daoppure cercava svago tra le corsie, nonostante le terapie ed il dolore. Sempre sorridente e determinato,è stato di esempio non solo per altri pazienti pediatrici costretti a cure chemioterapiche, ma anche a ...