17 febbraio - Ad AMICI DELLA MUSICA Taranto la violinista Celeste Di Meo

Amici 2019 - puntata del 16 febbraio in diretta : nuovi posti in palio per il Serale : Giordana - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019, il primo in diretta (i precedenti tutti registrati). Qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 16 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce l’undicesima puntata del sabato di Amici 18. ...

Amici - puntata del 9 febbraio : Tish e Vincenzo al serale : Si è conclusa da poco un'altra puntata del pomeridiano di Amici, piano piano si avvicina il serale e già qualche allievo si è aggiudicato un posto nella gara. La scorsa volta la maglia verde era stata data a Rafael Quenedit, ballerino di danza classica amatissimo dalla prof. Celentano. Oggi altri due ragazzi hanno avuto l'ok per accedere al serale, stiamo parlando di Vincenzo e Tish, entrambi sono riusciti ad arrivare a una media di voti ...

Amici 2019 - puntata del 9 febbraio in diretta : altri due allievi conquistano il Serale : Vincenzo - Amici 2019 Continuano gli speciali del sabato pomeriggio di Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta giovedì. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 9 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la decima puntata del sabato di Amici 18. ...

Amici 2019 - anticipazioni 9 febbraio : due maglie assegnate per il serale a... : Andrà regolarmente in onda, domani, dalle 14.10 circa, l'appuntamento con il pomeridiano di Amici, su Canale 5. E, ci sono due importanti assegnazioni, come emerso dalle anticipazioni della puntata registrata. Attenzione agli spoiler, a seguire...Dopo l’ingresso al serale del ballerino di origini cubane Rafael Quenedid Castro, sono il ballerino classico Vincenzo Di Primo e la cantante Tish a conquistare la maglia che garantisce loro la ...

Amici 18 - lo speciale del sabato del 2 febbraio 2019 : Rafael al serale : ...

Amici 2019 - puntata del 2 febbraio in diretta : Marco è definitivamente eliminato : Rafael Quenedit Castro - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione di ieri. Amici 2019: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 2 febbraio 14.14: Maria De Filippi entra in studio e annuncia i ragazzi di Amici, che arrivano sulle note di Non ...

Amici 2019 - puntata del 2 febbraio in diretta : eliminazioni - nuovi ingressi e primo allievo al Serale : Rafael Quenedit Castro - Amici 2019 Nuovo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione di ieri. Amici 2019: anticipazioni puntata di sabato 2 febbraio Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la nona puntata del sabato di Amici 18. Presenti in studio, come ogni ...

Amici - anticipazioni della puntata del 2 febbraio : i risultati delle sfide - Tish e Alvis sorprendono Alberto : Quella di oggi 2 febbraio sarà una puntata davvero interessante. Secondo le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi ci saranno molte sfide che cambieranno la classe. La prima sfida a squadre è vinta da Atene: Tish batte Alberto con Alvis. I professori pare siano rimasti molto sorpresi dall'esibiz

