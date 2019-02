Traffico Roma del 16-02-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA. CI SONO LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E IL CENTRO RAI DI SAXA RUBRA PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. PER LAVORI CODE SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA CITTA’. QUALCHE PROBLEMA PER INCIDENTE SU VIA C.COLOMBO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. INCIDENTE ANCHE SU VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI S.TARCISIO. RALLENTAMENTI E CODE ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 14 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 13 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 EC RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA SULLE DUE CARREGGIATE RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, SINO ALLE 18 SARANNO POSSIBILI DELLE INTERRUZIONI AL Traffico TRA VIA CHIANA E VIA DI VILLA ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 12 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 11 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 EC CODE SONO SEGNALATE SULLA FLAMINIA IN ENTRATA A Roma PER UNA RIDUZIONE DELLA SEDE VIARIA PRESENTE POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ Traffico SULLA TANGENZIALE TRA TIBURTINA E LO SV DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI ED ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA VERSO LO STADIO RICORDIAO CHE SULLA SALARIA, ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 10 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 EC Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA SULLE STRADE DELLA CITTA’ , AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA FINO ALLE 12 CIRCA IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 09 : 00 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 08 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . ...

Traffico Roma del 16-02-2019 ore 07 : 30 : Roma VIABILITÀ SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 Traffico REGOLARE IN QUESTE PRIMISSIME ORE DELLA MATTINATA AD ECCEZIONE DI ALCUNE CODE SEGNALATE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA PER INCIDENTE CHIUSA IN MATTINATA LA PANORAMICA, PER LAVORI DI PULIZIA TRA LE 7 LE 12 IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZZINI. ALTRI LAVORI SULLA SALARIA, PER LA POTATURA DEGLI ALBERI, VERRANNO EFFETTUATE BREVI INTERRUZIONI AL Traffico . TRA LE ...

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA SETTEBAGNI E LA TIBURTINA. NELLA ZONA DI CINECITTA’ RALLENTAMENTI IN VIALE ANICIO GALLO PER ...