Smartphone | dagli schermi pieghevoli alle nuove fotocamere | al via una settimana di eventi

(Di sabato 16 febbraio 2019) Sta per iniziare unadi, in cui tutte le aziende più importanti – tranne Apple – presenteranno le novità del settore. Samsung aprirà le danze il 20 febbraio in California, seguirà Oppo il 23 e il 24 Xiaomi, Huawei, Nokia e LG, tutte presenti a Barcellona per l’anteprima del Mobile World Congress. Grande attesa per la presentazione di, del supportoreti 5G e delle, sempre più performanti, inserite in “notch” o in forellini del display.Samsung svelerà l’atteso Galaxy S10, loche segna i 10 anni della linea top di gamma dell’azienda: ai due modelli top – Galaxy S10 e S10 Plus, conda 6,1 e 6,4 pollici e display forato in corrispondenza delleda selfie – viene affiancato l’S10 Essential, più economico, da 5,8 pollici. Grande ...