NBA | i nuovi finalisti per la Hall of Fame | ci sono anche Ben Wallace e Chris Webber

Risultati NBA – Anthony Davis show dopo il mercato - vittoriosi anche i nuovi Sixers : Risultati NBA, tante novità in campo nella notte dopo il concitato mercato che ha visto diverse franchigie rafforzarsi Risultati NBA, otto gli incontri andati in scena questa notte, con le franchigie che hanno messo in campo tutte le novità in fatto di acquisizioni sul mercato. I ‘nuovi’ Dallas Mavericks con Hardaway da quintetto, hanno perso 107-122 contro Antetokounmpo e soci, con il greco autore di 29 punti e 17 rimbalzi. ...