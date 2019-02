Mondiali Sci 2019 – Slalom femminile | Holdener comanda la prima manche | azzurre attardate

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 : Holdener al comando - Shiffrin e Vlhova inseguono. Azzurre lontanissime dalla vetta : Ci si aspettava Shiffrin o Vlhova ed invece c’è Wendy Holdener al comando della prima manche dello Slalom femminile dei Mondiali di sci alpino ad Are. Ottima prova dell’elvetica, amante di questo pendio, che ha fatto la differenza poco prima dell’imbocco della parte finale e gestendo poi al meglio un’insidiosa quadrupla. Holdener ha chiuso con il tempo di 57”08 ed ora nella seconda manche andrà a caccia di quella ...

Mondiali Sci 2019 – E’ il giorno dello slalom femminile - tre le azzurre al via : Irene Curtoni con il 13 : Alle 11 scatta lo slalom femminile ai Mondiali di Are: la prima azzurra a partire sarà Irene Curtoni con il 13, poi Costazza e Della Mea Tre azzurre al via nello slalom che chiude il programma femminile dei Mondiali di sci alpino. Alle 11 (diretta tv su Raisport ed Eurosport) aprirà le danze l’austriaca Katharina Liensberger, subito dopo toccherà alla favorita Mikaela Shiffrin che vorrà riscattare la delusione del gigante dove ha ...

Mondiali di sci 2019 : lo slalom femminile in TV e in streaming : È la penultima prova della manifestazione: la prima manche inizia alle 11, la seconda alle 14.30: i link per seguirle in diretta

Sci Alpino - Mondiali : alle 11 lo slalom donne. E' duello Shiffrin-Vlhova : Esordiente in questa stagione in Coppa del Mondo - proveniendo dalla squadra di Coppa Europa - è stata 16esima a Semmering e 17esima a Zagabria. Oggi partirà con il pettorale 28, Curtoni e Costazza ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova - chi sarà la regina di Are? : Ultimo appuntamento al femminile per i Mondiali di sci alpino di Are. Si chiude con lo slalom e sarà l’occasione per rivivere ancora una volta un duello che sta caratterizzando tutta la stagione: Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Un ultimo atto tra i rapid gates che promette scintille, nell’ennesimo scontro tra due atlete che hanno in testa una sola cosa: la vittoria. E’ anche lo scontro che assegnerà il ruolo di regina ad ...

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino di Are 2019 al femminile. Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata della rassegna iridata va in scena uno dei duelli più attesi. Una lotta spettacolare per il titolo nello Slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (16 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : I Mondiali di sci alpino femminili di Are 2019 sono giunti all’ultimo capitolo. oggi si assegnano le ultime medaglie, quelle dello slalom. La gara conclusiva ha un’unica grande favorita: Mikaela Shiffrin, vera fuoriclasse tra i pali stretti. La statunitense, tuttavia, non avrà vita facile, con rivali come Petra Vlhova, Wendy Holdener e le padrone di casa Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter pronte a renderle la vita complicata. Per ...

Mondiali Sci - a Kristoffersen il Gigante davanti a Hirscher e Pinturault. Male gli azzurri : Finalmente Henrik Kristoffersen . Lo sciatore norvegese ha battuto l'eterno rivale Marcel Hirscher nello slalom Gigante mondiale . Si tratta della prima medaglia d'oro in carriera, oltre a 16 ...

Mondiali di sci - Kristoffersen nuovo campione dello slalom gigante : Marcel Hirscher battuto. La notizia scuote il Mondiale di Aare che saluta il nuovo campione dello slalom gigante: è il norvegese Henrik Kristoffersen , riuscito a conquistare finalmente la prima ...

Sci alpino - slalom femminile Mondiali 2019 : Shiffrin contro Vlhova - duello per l’oro : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata dei Mondiali di sci alpino ad Are va in scena uno dei duelli più attesi di questa rassegna iridata. Una lotta spettacolare per il titolo nello slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante di ieri. Un duello che si è protratto per tutta la stagione e che comunque ha ...

Sci alpino - Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 : Kristoffersen si “vendica” al momento giusto - Hirscher e Pinturault masticano amaro - gli italiani vanno ko : Henrik Kristoffersen vince il Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 e va ad aprire un podio che, in questo ordine, era difficile da prevedere. I tre protagonisti erano i grandi favoriti, certo, ma non era semplice pensare al ko di Marcel Hirscher. Il norvegese invece vince, l’austriaco mastica un boccone amaro, mentre Alexis Pinturault, non replica l’ottima prima manche e si deve accontentare della medaglia di ...