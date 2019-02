Mahmood | il suo brano “Soldi” è il singolo italiano più suonato di sempre su Spotify

Mahmood - la bomba di Dagospia : è superdotato. Il suo grande talento : la foto che lo dimostra : Pare che l'effetto sorpresa sia uno dei punti di forza di Mahmood. Dopo aver vinto Sanremo e aver palesato sul palco dell'Ariston tutto il suo stupore, Alberto Dandolo ha raccontato su Dagospia che il cantante italo-egiziano non ha solo talento nel canto, ma anche altre "super doti". Giorni fa anche

Mahmood - la bomba di Dagospia : è superdotato. Il suo grande talento : la foto che lo dimostra : Pare che l'effetto sorpresa sia uno dei punti di forza di Mahmood . Dopo aver vinto Sanremo e aver palesato sul palco dell'Ariston tutto il suo stupore, Alberto Dandolo ha raccontato su Dagospia che ...

Sanremo 2019 - Anna Foglietta e la vergogna contro Matteo Salvini : "Mahmood rappresenta il suo fallimento" : "Sanremo è stato un frullatore incredibile, ma non direi che è un'esperienza indimenticabile", "è tutta una tensione, un corri corri, è tutto rapido, molto compresso, non c'è il tempo di costruire un pensiero artisticamente più alto". Anna Foglietta, che ha condotto il dopofestival con Rocco Papaleo

Sanremo 2019 - Anna Foglietta e la vergogna contro Matteo Salvini : 'Mahmood rappresenta il suo fallimento' : E su Mahmood, il vincitore di Sanremo: 'Fa politica suo malgrado, è l'emblema del fallimento del pensiero Salviniano '. Sia lui che Ultimo 'appartengono a una generazione di ragazzi pensanti che non ...

Sanremo 2019 - interviene Salvini : “non ce l’ho con Mahmood suo malgrado è stato eletto a simbolo dell’integrazione” : Matteo Salvini ha parlato del vincitore di Sanremo Mahmood, il quale è arrivato in vetta alla classifica scatenando l’ira di Ultimo “Mi sono fatto dare il suo numero di telefono e l’ho chiamato. È un ragazzo di vent’anni, comincia adesso, mi sono informato sul suo percorso artistico e gli ho voluto dire direttamente che si deve godere la vittoria e che sono felice per lui“. Così in un’intervista alla ...

Sanremo 2019 - Mahmood e il suo clamoroso segreto politico : per chi ha votato - anti-Salvini umiliati : È diventato il nuovo idolo della sinistra, Mahmood, ma il vincitore del Festival di Sanremo nasconde un segreto politico che spiazzerà la giuria di qualità e soprattutto l'esercito degli anti-Salvini che lo hanno subito utilizzato come bandierina: nel 2016 ha invitato i suoi amici milanesi su Facebo

SANREMO 2019/ Vince Mahmood - ma il vero festival non è il suo : Mahmood Vince il 69esimo festival di SANREMO. Ma i giovani sono solo la "copertura per l'operazione-nostalgia che piace agli italiani e alla Rai

Mahmood invita Daniela Santanché ad un suo concerto : la risposta della senatrice : Mahmood, tra i cantanti più apprezzati dalla critica per il suo brano portato a Sanremo 2019 intitolato Soldi, è stato messo davanti ai tweet che parlano di lui - nel bene e nel male - in una rubrica de sito de La Stampa chiamata Odi et amo. Fra i cinguettii più rilevanti della rassegna ne scorre uno che dice: "Mahmood canta la canzone preferita di Daniela Santanchè 'soldi, soldi, soldi. Contano i soldi, soldi, soldi'".L'artista legge il ...