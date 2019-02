Diciotti | Di Stefano | ' No all' autorizzazione a procedere'

Caso Diciotti - Di Stefano M5s 'Autorizzazione contro Salvini non va concessa'. Il leader leghista 'Sono tranquillissimo' : Cronaca Caso Diciotti, atti al pm di Catania: verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO Matteo Salvini da parte sua ribadisce: 'Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ...

Diciotti - Manlio Di Stefano : 'No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì...' : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano , sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti 'l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada ...

Diciotti - Manlio Di Stefano : "No all'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini ma se vince il sì..." : Sembra in confusione totale Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del Movimento 5 stelle. Dice di credere che sul caso Diciotti "l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini non vada concessa perché parliamo dell'operato di un governo intero, di un Consiglio dei ministri che ha agito

Diciotti - Di Stefano : da Salvini segno di debolezza - ma sono per No : Roma, 16 feb., askanews, - Matteo Salvini sul caso Diciotti 'doveva farsi processare', c'è stata 'una azione collegiale del governo e non si sarebbe arrivati a nulla'. Ma ha 'mostrato un segno di ...

Diciotti - il sottosegretario Di Stefano (M5s) : “L’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini? Non va concessa” : Matteo Salvini non deve essere processato. È quello che pensa il sottosegretario grillino agli Esteri, Manlio Di Stefano, a poche ore dall’ufficializzazione del voto online tra gli iscritti del M5s. Il risultato della consultazione online tra gli iscritti orienterà la decisione dei sette senatori del M5s nella Giunta per le Elezioni del Senato che martedì dovrà esprimersi sull’autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri di ...

Caso Diciotti - Di Stefano a Sky TG24 : no ad autorizzazione - : Sono stati trasmessi affinché la procura valuti se l'accusa di sequestro di persona vada estesa anche agli altri membri del governo in quanto decisione collegiale, come sostengono Conte, Di Maio e ...