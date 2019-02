Carabiniere di giorno | spogliarellista di notte | l’Arma non ci sta e lo punisce

Di giorno Carabiniere - la notte spogliarellista : sanzionato un militare : Dopo una giornata di lavoro, si toglieva la divisa da carabiniere e 'vestiva i panni' dello spogliarellista in diversi locali del Vento. I suoi spettacoli ricevevano l'apprezzamento del pubblico, ma l'Arma non era contenta del comportamento del giovane. Il carabiniere , per quelle esibizioni non autorizzate, ha così ricevuto una sanzione ...

Padova - Carabiniere di giorno e spogliarellista di notte : l’Arma gli vieta la libera uscita per una settimana : Un carabiniere non può esibirsi come spogliarellista. Ne va di mezzo il prestigio dell’Arma. E quindi è legittima la sanzione disciplinare della consegna semplice, ovvero il divieto di libera uscita per una settimana, che era stato deciso dai superiori del prestante milite che la sera si esibiva in streep tease, pare anche molto apprezzati. La legittimità della punizione è stata confermata dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto ...

Carabiniere di giorno - spogliarellista di notte : militare sanzionato : Dagli organizzatori alle spettatrici, dei suoi strip show erano contenti tutti. Tutti tranne una: l'Arma . Già, perché lo spogliarellista era, ed è, un Carabiniere , che per quelle esibizioni non ...