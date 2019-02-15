Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 15-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI A SEGUIRE TRA LA CASILINA E L’APPIA AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 E TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , PRATICAMENTE SU TUTTO IL PERCORSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE AUTO IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA IL BIVIO PER LA A24 E LA TIBUSRTINA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 GP DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … DISAGI IN VIA FLAMINA NUOVA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIAta sempre in entrata nella capitale INCOLONNAMENTI SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO A VIA BOLOGNOLA , IN VIA CASSIA da via braccianese a via trionfale e DAL RACCORDO A ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE, CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA ARDEATINA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E TIBURTINA SULLA TANGENZIALE CODE A TRATTI DA VIA DEI MONTI ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SI REGISTRANO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI BUFALOTTA E PRENESTINA E DA VIA ARDEATINA A VIA DEL PESCACCIO IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI SUL PERCORSO ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. MOLTO Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TIBURTINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. NON VA MEGLIO SULL’INTERNA DOVE LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU QUASI L’INTERO TRATTO DALLA CASSIA ALLA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. MOLTO Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TIBURTINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. NON VA MEGLIO SULL’INTERNA DOVE LA CIRCOLAZIONE è SOSTENUTA SU QUASI L’INTERO TRATTO DALLA CASSIA ALLA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA IN INTERNA SEGNALATE DA VIA DELLA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA TANGENZIALE Traffico ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA Roma FIUMICINO E VIA APPIA SI RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA Traffico INTENSO SULL’INETRO PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO IN DIREZIONE FUORI Roma SULLA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA APPIA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA TIBURTINA SULLA VIA SALARIA CODE A TRATTI DA VILLA SPADA A CESTEL GIUBILEO DIREZIONE RACCORDO E DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 i.v. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … al quartiere della vitoria rallentamenti per un incidente avvenuto in viale carso in prossimità di via ortigara rallentamenti in viale castrense all’altezza di via nola, si tratta anche in questo caso di incidente; sul percorso urbano della a24 code da portonaccio alla tangenziale est direzione ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma giovedÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 i.v. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … al quartiere della vitoria rallentamenti per un incidente avvenuto in viale carso in prossimità di via ortigara rallentamenti in viale castrense all’altezza di via nola, si tratta anche in questo caso di incidente; sul percorso urbano della a24 code da portonaccio alla tangenziale est direzione ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico REGOLARELUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENT E PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA LARGO PASSAMONTI A VIAlE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE DA SEGNALAREIN VIA ...
Traffico Roma del 14-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina 0 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico RALLENTATO PER DUE INCIDENTI IN CITTA PER DUE DIVERSI INCIDENTEI IL PRIMO SU VIA DEI FAGGI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TO DE SCHIAVI ED UN LATRO SU VIA APPIA NUOVA ALL’INTERSEZIONE CON VIAL FURIO CAMILLO PER CONCLUDERE OGGI DALLE 10 SI STA SVOLGENDO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09 | 00
VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 15-02-2019 ore 09:00 (Di venerdì 15 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDI’ 15 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STANNO FORMANDO CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA POI A SEGUIRE TRA LA CASILINA E L’APPIA AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA A24 E TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE SULLA PONTINA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DIREZIONE CENTRO LUNGHE CODE ANCHE SULLA VICA Roma FIUMICINO, ANCHE QUI TROVIAMO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR SI STA IN CODA IN ENTRATA A Roma SULLA VIA SALARIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA MOTORIZZAZIONE CIVILE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 , PRATICAMENTE SU TUTTO IL PERCORSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE AUTO IN FILA ANCHE SULLA TANGENZIALE ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - SkyTG24 : Roma è la seconda città al mondo per numero di ore passate al volante - PLRomaCapitale : #Roma: Lido di Ostia - Viale Ammiraglio del Bono altezza Via Capo Spartivento #traffico rallentato causa #incidente -
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