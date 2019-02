Tour of Oman 2019 | percorso tappe | date e diretta tv-streaming I favoriti

Tour of Oman 2019 : tanti big presenti - che sfida nelle volate tra Kristoff - Greipel e Colbrelli : DOmani scatterà la decima edizione del Tour of Oman, breve corsa a tappe che anche quest’anno ha attirato nel deserto molti big del panorama ciclistico internazionale. Il percorso prevede sei frazioni, con finali molto vari. La prima e l’ultima tappa saranno perfette per i velocisti, la seconda e la quarta saranno invece più impegnative e adatte agli attaccanti, mentre la terza e la quinta si concluderanno con un arrivo in salita, ...

Golf EuroTour – Quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 Perth : azzurri fuori : Nell’ISPS Handa World Super 6 Perth non Superano il taglio Manassero, Bergamaschi e Migliozzi: Pieters, Fox, Griffin e Pittayarat al comando Quartetto al vertice con 136 (-8) colpi formato dal belga Thomas Pieters (70 66), dal neozelandese Ryan Fox (68 68), dall’australiano Matthew Griffin (69 67) e dal thailandese Panuphol Pittayarat (70 66) nell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi con formula particolare (54 buche ...

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Golf - European Tour 2019 : Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth. Migliozzi - Manassero e Bergamaschi a metà classifica : Si è concluso il primo giro dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo su cui ci sono le mani di ben tre Tour: quello europeo, quello asiatico e il PGA Tour of Australasia. Nella quarta città più popolosa d’Australia si trovano al comando in due, il filippino Miguel Tabuena e il norvegese Kristoffer Reitan, che sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club hanno girato in 65 colpi. In particolare, Tabuena ha effettuato una prodigiosa ...

Tour of Oman 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Van Avermaet - Kristoff - Colbrelli e Pozzovivo : Il Tour of Oman 2019 si svolgerà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio con sei tappe in programma. Il percorso di questa decima edizione mescola frazioni per velocisti a finali duri e anche quest’anno sarà presente l’arrivo sulla salita simbolo di Green Mountain, che sulla carta sarà decisiva per la classifica generale. Saranno Presenti diversi big, a partire dal campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC), oltre a due velocisti del calibro di ...

Tour of Oman 2019 - il percorso e le sei tappe ai raggi X. Due arrivi in salita a Qurayyat e Jabal Al Akhdhar : Si svolgerà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio il Tour of Oman 2019, corsa a tappe inserita nel calendario UCI Asia Tour come evento di classe 2 HC. Tra i corridori più attesi spiccano il belga Greg van Avermaet (CCC Team), il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates) e gli italiani Sonny Colbrelli e Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida Pro Cycling Team). Il percorso offre due arrivi in salita nella terza e nella quinta frazione, mentre la prima ...

Golf - PGA Tour 2019 : Paul Casey da solo al comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il terzo giro - Phil Mickelson staccato di tre colpi : Spunta la bandiera dell’Inghilterra in mezzo al grande mare di quelle americane all’AT&T Pebble Beach Pro-Am: dopo il terzo giro a comandare è Paul Casey, che stacca Phil Mickelson e si porta a -15 contro il -12 del californiano. Casey, all’età di 41 anni, potrebbe cogliere la sua terza vittoria sul PGA Tour, da aggiungere ad altre 13 su quello europeo, a 2 su quello asiatico e a una su quello coreano. terzo posto in coppia ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brian Gay e Scott Langley al comando del AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il primo giro : Si è conclusa la prima giornata del AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo del PGA Tour 2019 di Golf che si disputa presso il Pebble Beach Golf Links in California (Stati Uniti d’America). Classifica piuttosto corta dopo le prime diciotto buche, con gli statunitensi Brian Gay e Scott Langley in testa con uno score di giornata di -7. Il primo ha messo a segno otto birdie e un bogey, mentre il secondo ha realizzato nove birdie e due bogey. ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brian Gay e Scott Langley al comando del AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il primo giro : Si è conclusa la prima giornata del AT&T Pebble Beach Pro-Am, torneo del PGA Tour 2019 di Golf che si disputa presso il Pebble Beach Golf Links in California (Stati Uniti d’America). Classifica piuttosto corta dopo le prime diciotto buche, con gli statunitensi Brian Gay e Scott Langley in testa con uno score di giornata di -7. Il primo ha messo a segno otto birdie e un bogey, mentre il secondo ha realizzato nove birdie e due bogey. ...

Golf - European Tour 2019 : Nick Flanagan comanda l’ISPS Handa Vic Open dopo un giro - buoni segnali da Manassero e Migliozzi : Al termine del primo giro dell’ISPS Handa Vic Open di Geelong, in Australia, al comando c’è il padrone di casa Nick Flanagan. 34 anni, di Belmont (Nuovo Galles del Sud, parte a sud-est dell’Australia), Flanagan comanda con un notevole giro in -10 sul par 72 del Creek Course, uno dei due percorsi del 13th Beach Golf Club (l’altro è il Beach Course). Alle sue spalle si colloca un nutrito gruppo che chiude il primo giro in ...

Golf - European Tour 2019 : Nick Flanagan comanda l’ISPS Handa Vic Open dopo un giro - buoni segnali da Manassero e Migliozzi : Al termine del primo giro dell’ISPS Handa Vic Open di Geelong, in Australia, al comando c’è il padrone di casa Nick Flanagan. 34 anni, di Belmont (Nuovo Galles del Sud, parte a sud-est dell’Australia), Flanagan comanda con un notevole giro in -10 sul par 72 del Creek Course, uno dei due percorsi del 13th Beach Golf Club (l’altro è il Beach Course). Alle sue spalle si colloca un nutrito gruppo che chiude il primo giro in ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson e Haotong Li insieme al comando del Saudi International. Gran recupero di Bertasio e Paratore : La conclusione del terzo giro del Saudi International powered by SBIA, in corso di svolgimento al Royal Greens Golf & Country Club della King Abdullah Economic City, vede due uomini al comando: si tratta di Dustin Johnson e Haotong Li. L’americano e il cinese comandano con -16, e se l’uno gira in -5, l’altro tira fuori un giro di livello surreale in -8, con ben quattro eagle e due birdie; solo un doppio bogey al par 4 ...