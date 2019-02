Pari e dispari | trama | cast e curiosità del classico con Bud Spencer e Terence Hill

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Inps “disParità e niente stop Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “disparità e niente stop Fornero” Pensioni ultima ora: nuovo intervento del presidente uscente dell’Inps Tito Boeri. Dal suo osservatorio nei mesi che hanno preceduto l’introduzione del decreto 4/2019 con Quota 100 e reddito di cittadinanza ha sempre rappresentato una voce autonoma. Non ha mancato di criticare le scelte del Governo, distinguendo e precisando sempre la differenza tra il ruolo e ...

Aborto - Ue : in Italia disParità accesso : 18.22 Richiamo di Strasburgo all'Italia sull' applicazione della Legge 194 sull'interruzione di gravidanza. "Malgrado la situazione sembri migliorata,restano considerevoli disparità di accesso all'Aborto a livello locale" e "l'Italia non ha dato informazioni sulle misure prese per prevenire molestie morali contro i medici non obiettori". Lo dice il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, in merito alle violazioni della Carta ...

Aborto - il Consiglio d’Europa all’Italia : “Ancora disParità d’accesso. Discriminate le donne e i medici non obiettori” : “Ci sono ancora considerevoli disparità d’accesso all’interruzione di gravidanza a livello locale”. Secondo il Comitato per i diritti sociali del Consiglio d’Europa nonostante la “situazione sembri migliorata”, in Italia continuano a esserci problemi sull’applicazione della legge 194 per l’interruzione di gravidanza (qui l’inchiesta di Fq MillenniuM 40 anni dopo la legge). Nel documento, ...

DisParità di genere - Italia fra le ultime : È la fotografia del divario di genere, vale a dire quanta differenza c'è tra uomini e donne in quattro aree fondamentali: Economia, Politica, Salute e Formazione. L'Italia è 70esima, fra le ultime in ...

Pensioni flessibili e Quota 100 - per la Cgil 'DisParità intollerabile' tra lavoratori : Dai sindacati emergono forti perplessità in merito ai nuovi meccanismi di funzionamento della pensione anticipata tramite la Quota 100 ed in particolare sulle differenze che sussistono tra i lavoratori pubblici e quelli del settore privato. Una situazione che sembra preoccupare molto i sindacalisti, tanto da definire il contesto come di "intollerabile disparità". A creare turbamento sarebbero in particolare due questioni, ovvero le differenti ...

Hubble e la disParità di genere : Per anni le richieste presentate dai ricercatori uomini per usare il telescopio spaziale sono state privilegiate rispetto a quelle delle donne: ora un nuovo sistema sta migliorando le cose

La disParità resterà per fortuna ancora per due secoli - Milano Post : ... con una eurodeputata che ha fatto condannare il premier ungherese; e con una campagna iperaggressiva maccartista e bigotta che ha investito con estrema violenza il mondo del cinema e la politica, ...

DisParità di genere - Italia fanalino di coda in Europa nel 2018 : Una seconda motivazione è data dal fatto che le donne sono sottorappresentate nelle aree di occupazione in crescita , che richiedono competenze e conoscenze STEM , scienza, tecnologia, ingegneria e ...

Ama : domenica ultima raccolta straordinaria dell’anno in municipi disPari : Roma – domenica 16 dicembre, decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna Ama – TGR Lazio “Il Tuo quartiere non e’ una discarica”, raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, che ha permesso di raccogliere nei primi 9 appuntamenti oltre 1.600 tonnellate di materiali. Dalle 8 alle 13, nei municipi dispari l’azienda mettera’ a disposizione ...

