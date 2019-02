Lombardia-Russia | Fallico | ' Riconsiderare suo ruolo di ponte verso Eurasia e Cina

agvilvelino

: RT @ConfindustriaL: #20febbraio Confindustria Lombardia organizza, in collaborazione con @Federlegno e associazioni territoriali, 'Incoming… - compellingsites : RT @ConfindustriaL: #20febbraio Confindustria Lombardia organizza, in collaborazione con @Federlegno e associazioni territoriali, 'Incoming… - sil_pagani : RT @ConfindustriaL: #20febbraio Confindustria Lombardia organizza, in collaborazione con @Federlegno e associazioni territoriali, 'Incoming… - Federlegno : RT @ConfindustriaL: #20febbraio Confindustria Lombardia organizza, in collaborazione con @Federlegno e associazioni territoriali, 'Incoming… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) "Oggi più che mai laè un Paese e un mercato di sbocco strategico per l'economia italiana. La flessione dell'export made in Italy registrata nel 2018 è il segnale di un problema non imputabile esclusivamente alle sanzioni e a quei settori circoscritti soggetti alle ...