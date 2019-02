Karamoh-Bordeaux | pace fatta | il giocatore dell' Inter reintegrato in squadra

Bordeaux - Karamoh reintegrato in rosa : Un grande talento che però rischia di condizionare la carriera con alcuni atteggiamenti dentro e fuori dal campo: stiamo parlando di Yann Karamoh. Nelle ultime ore buone notizie per il calciatore di proprietà dell’Inter che è stato reintegrato in rosa e tornerà dunque ad allenarsi con la squadra. Karamoh era stato sospeso lo scorso 15 gennaio per motivi disciplinari: “A causa di comportamenti inappropriati e inaccettabili che ...

Bordeaux - sospeso l’interista Karamoh : “A causa di comportamenti inappropriati e inaccettabili che il club non puo’ tollerare, Yann Karamoh e’ stato provvisoriamente sospeso – il comunicato del Bordeaux sul proprio sito internet -. In attesa di prendere una decisione definitiva, con questo provvedimento intendiamo proteggere l’equilibrio all’interno della squadra e reiterare l’importanza del rispetto dei valori istituzionali dei ...

