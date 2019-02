Il mendicante preso a calci denuncia l' aggressore Indagano i carabinieri - Video

Carrara : mendicante disabile preso a calci mentre chiede l’elemosina tra l’indifferenza dei passanti : Un clochard disabile di Carrara è stato preso a calci da un residente senza nessuna ragione, tra l'indifferenza dei passanti che hanno assistito alla scena. La vittima: "Io non faccio nulla di male. Sì, è vero, chiedo qualche soldo in strada, ma da tempo ho rimesso a posto la mia vita e non do fastidio a nessuno".Continua a leggere