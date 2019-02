Il figlio è non vedente | il papà gli fa vivere la partita così | il momento del gol è

MotoGp – Vincere ancora ed un figlio - Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il suo compleanno : “forse non sarei un buon padre” : Valentino Rossi compie 40 anni: la stampa ed i tifosi celebrano il mito, ma il Dottore pensa solo a correre per Vincere e ad un… figlio! Domani 16 febbraio saranno 40 anni per Valentino Rossi. L’Italia memore delle imprese compiute dal Dottore lo celebra e ovunque, su social network e media) già alla vigilia del compleanno, arrivano gli auguri per il campione di MotoGp. In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Valentino ...

Uccide il figlio di 2 anni - lo fa a pezzi e lo nasconde nella borsetta : “Non mi ascoltava mai” : Nakira Griner, 24 anni, è accusato di omicidio di primo grado. La donna del New Jersey aveva detto alla polizia che il piccolo Daniel Jr era stato rapito per giustificare la sua sparizione. Alla fine ha ammesso di averlo "ferito" perché non mangiava e di averlo lasciato ("vivo") in strada perché qualcuno se ne occupasse. In realtà, i suoi resti sono stati trovati anche nella sua borsetta.Continua a leggere

Mamma Caterina non curò il tumore per far nascere suo figlio. Morta a 37 anni. Era un medico : FIRENZE - È Morta a Firenze la madre che, quando scoprì di avere un tumore mentre era incinta del secondo figlio, preferì portare a termine la gravidanza anziché abortire e tentare subito le cure ...

Strage famigliare in casa : papà uccide figlioletta - moglie e i nonni di lei - poi si uccide : Il 54enne ha ucciso la figlioletta di 15 mesi, la moglie di 27 anni e i nonni di questa, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. L'uomo ha raggiunto la donna a casa dei nonni in un ranch e ha fatto una stage prima di uccidersi.Continua a leggere

Ha un tumore ma non si cura per salvare il figlio in grembo : Chi l'ha conosciuta, la ricorderà sempre per il grande sorriso con cui accoglieva tutti, con cui salutava i suoi pazienti e con cui ha affrontato i difficili momenti della malattia. Caterina Morelli ...

Uomini e Donne - Ida a Riccardo : "Mio figlio non mi deve vedere piangere più" (video) : Uomini e Donne trono over puntata oggi 11 febbraio 2019: Riccardo siede, al centro dello studio, per un ennesimo incontro/scontro di fuoco con l'ex fidanzata Ida. Ida: Riccardo mi addossi tutte le colpe. Io mi sono assunto le mie responsabilità. Tu mi scarichi addosso cose che, per me, non erano così gravi. Adesso dico basta sul serio. Mio figlio non mi deve vedere piangere più. Io non voglio sapere più nulla di quello che fai. Ti ho dato ...

Brasile - il legame Bannon-Bolsonaro esce dall’ombra : il figlio del presidente sarà leader del Movimento in America latina : Per lungo tempo il legame tra la famiglia del presidente brasiliano Jair Bolsonaro e il discusso ex stratega della Casa bianca Steve Bannon è stato tenuto sotto traccia. Da candidato alla presidenza del Brasile, Bolsonaro ha continuato a negare di avere qualsiasi tipo di relazione con il politico conservatore statunitense. Linea mantenuta anche dopo la pubblicazione su twitter di una foto di Bannon con il figlio minore Eduardo, volato lo scorso ...

Chieti - mamma minaccia con un coltello il figlio 15enne : “Non voleva uscire per una passeggiata” : Una donna di quarantadue anni è indagata per un episodio che risale allo scorso giugno. La donna, mamma di un ragazzo di quindici anni, avrebbe minacciato il figlio nella loro casa di Lanciano, in Abruzzo, con un coltello da cucina finendo per colpire fortunatamente solo il letto e un armadio.Continua a leggere

Annamaria Franzoni è una donna libera : "La gente deve sapere che non ho ucciso mio figlio" : Annamaria Franzoni è tornata in libertà dopo aver scontato la sua pena. Condannata a sedici anni per l'omicidio di suo...

Bocelli e la giacca regalata al figlio - Ciacci : “Non è la stessa” : Andrea Bocelli, la giacca regalata al figlio Matteo non è la stessa di Sanremo 1993: Giovanni Ciacci svela la verità Sbuca un’amara verità riguardo ad uno dei momenti più emozionanti della prima serata del Festival di Sanremo 2019. Tutti i telespettatori italiani ricorderanno con dolcezza quello che è poi stato definito il ‘passaggio di testimone’ […] L'articolo Bocelli e la giacca regalata al figlio, Ciacci: “Non è ...

Manuel Bortuzzo – Papà Franco ha parlato al figlio della paralisi - lo straziante racconto : “è stato forte - non ha pianto” : Il padre di Manuel Bortuzzo ha svelato al figlio le conseguenze del colpo di pistola subito: la reazione del nuotatore raccontata da Papà Francesco Manuel Bortuzzo è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nella notte di sabato mentre si trovava nel quartiere Axa di Roma. Il nuotatore, che si allenava prima dell’aggressione con atleti del calibro di Paltrinieri, come riferito dai medici dell’ospedale San Camillo di Roma, ha ...

Una Vita Anticipazioni 7 febbraio 2019 : Blanca assicura a Diego che il figlio non è suo : La Dicenta deve affrettarsi nel confessare al più anziano dei fratelli Alday che il bambino che porta in grembo non è suo.