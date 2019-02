I cibi contaminati fanno ogni anno migliaia di morti e il pericolo arriva dalle nostre

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 febbraio 2019) La FAO, Organizzazione mondiale della Sanità, nel corso della prima Conferenza internazionale sulla sicurezza alimentare, ha lanciato un allarme sui. Secondo i dati diffusi,gli alimenti non sicuri da un punto di vista igienico-sanitario, cioèda batteri, virus, parassiti, tossine o sostanze chimiche, causano oltre 600 milioni di malati in tutto il mondo e 420.000. Evitare questi rischi, soprattutto nei paesi occidentali, è possibile attraverso la prevenzione. Ecco 5 semplici consigli per evitare la contaminazione.E’ necessario curare l’igiene. Sembra scontato, ma non lo è poi così tanto. E non si tratta solo dell’igiene personale, ma anche del luogo in cui si cucina o si mangia. La pulizia delle mani e delle superfici su cui si posano gli alimenti è fondamentale. Alimenti crudi e alimenti cotti vseparati sia sui ...