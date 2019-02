E' tornato a Roma l' ambasciatore francese Christian Masset - Di Maio | ' Chiederò un

Bentornato ambasciatore. La Francia fa rientrare a Roma Christian Masset : L'ambasciatore francese Christian Masset richiamato la settimana scorsa rientrerà oggi a Roma. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei. "Riparte oggi per Roma", ha annunciato su Radio Rtl Nathalie Loiseau.Pace fatta tra Italia e Francia, dopo una settimana, dopo la decisione clamorosa del Quay d'Orsay di chiamare in patria il rappresentante diplomatico per consultazioni, a seguito dei "ripetuti attacchi" ricevuti dal ...

'Bentornato presidente!'. Dopo Sanremo il ciak a Roma per Claudio Bisio : Che ci fa Claudio Bisio tra la Camera dei Deputati e Palazzo Chigi? Infaticabile, il comico-presentatore, appena sbarcato dalle fatiche di Sanremo, non si prende neanche un attimo di riposo e si ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko è tornato - ma la Dea risorge e pareggia : Gol, errori, colpi di scena e spettacolo. Tra Atalanta e Roma succede di tutto, finisce 3-3, proprio come all'andata all'Olimpico. Per i giallorossi a segno Dzeko, 3' e 33', e El Shaarawy, 41',, per i ...