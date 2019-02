E' morto Adriano Ossicini il medico partigiano

È morto a 98 anni Adriano Ossicini - ex partigiano e ministro - che salvò decine di ebrei durante la Seconda guerra mondiale : Venerdì è morto a Roma Adriano Ossicini, che fu partigiano, senatore per la Sinistra Indipendente, vicepresidente del Senato e ministro per la Famiglia e la solidarietà civile del governo Dini tra il 1995 e il 1996. Aveva 98 anni. durante