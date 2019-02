Voto di scambio | alla Camera il M5s modifica il ddl di Giarrusso | via emendamento di Fdi

Tav - Salvini : “Querelo chi parla di scambio col M5s con Voto in Senato. Analisi costi-benefici? Non ne so nulla” : “Querelo chi parla di uno scambio col M5s con il voto in Senato”. A dirlo, da Terni, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono pratiche che fanno parte della vecchia politica, non c’è nessuno scambio” ha replicato il vicepresidente del Consiglio all’ipotesi che il Movimento 5 stelle fermi l’autorizzazione a procedere, a Palazzo Madama, sul caso Diciotti, in cambio del sì al Tav. L'articolo ...

Tav - Maestri : Nervosismo Salvini conferma scambio con Voto Diciotti : Salvini invita a 'curarsi' chi sostiene che sia in atto lo scambio tra il 'no' all'autorizzazione a procedere e lo stop alla Tav. Il suo Nervosismo conferma questa trattativa , in una politica da calciomercato dell'ultima ora. I fatti e la storia parlano chiaro: il Movimento 5 Stelle ha sempre previsto il voto favorevole alle autorizzazioni a procedere, mentre la Lega sosteneva con ...

Caserta - curioso caso : lo indagano per 'Voto di scambio' - ma è già deceduto : Nella giornata odierna, martedì 5 febbraio, a Caserta è stata eseguita una vera e propria retata che ha portato al fermo di 19 persone e all'indagine a piede libero nei confronti di altre 13, una di queste però risulta essere deceduta, si tratta dell'ex consigliere regionale Domenico Ventriglia. L'inchiesta e i motivi degli arresti Una nuova inchiesta sugli intrecci tra politica e camorra è culminata in una retata questa mattina a Caserta. ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il Voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

Custonaci - Voto di scambio politico-mafioso : A Custonaci nella Sala Conferenze Solina Quartana si è affrontato il tema del voto di scambio nel sistema politico-mafioso-lezione di Paolo Borsellino

Voto di scambio regionali 2015 - al via il processo che vede imputati i Cesaro e i politici di Marano : Voti ad Armando Cesaro, consigliere regionale di Forza Italia e figlio del parlamentare Luigi, in cambio di favori. E' partito oggi , ma c'è stato subito un rinvio, per esigenze tecniche e difetti di ...