Veneto | la proposta di legge | albo per prostitute

Veneto - la proposta dell’assessora ex Fi : “Test antidroga di massa nelle scuole”. Gli studenti : “Azione repressiva” : Come gli sportivi fanno la visita medica per verificare la loro condiziona fisica, così “lo studio richiede lucidità e padronanza delle proprie capacità percettive e cognitive“. Con questa motivazione l’assessora regionale all’Istruzione e formazione, Elena Donazzan, ha lanciato la proposta di un test antidroga di massa per tutti gli studenti del Veneto. L’ex esponente di Forza Italia, ospite della trasmissione Morning Show su Radio ...