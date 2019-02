wired

: Tesla Roadster 2 andrà da 0 a 100 in 1,9 secondi - micheleiurillo : Tesla Roadster 2 andrà da 0 a 100 in 1,9 secondi - MilanoCitExpo : Tesla Roadster 2 andrà da 0 a 100 in 1,9 secondi #DipartimentoInnovazioneTecnologia - GianniSimonato : Tesla lancia la vendita della Roadster. Prezzo? 4.000 euro con carta di credito subito e bonifico di 211.000 euro… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)punta in alto, sempre più in alto. Nel 2020 l’azienda californiana inizierà la produzione della nuova2. Ormai lo sappiamo, Elon Musk, fondatore del brand che ha lanciato il mercato delle auto elettriche per un target che ama le auto sportive e le vetture di lusso, o quasi, è un imprenditore a cui piace spiazzare il pubblico e gli addetti ai lavori e con questa notizia è di nuovo riuscito a prendere tutti in contropiede.Qualche mese scrivevamo su queste pagine comefosse in difficoltà con la produzione della delle sue vetture, poi c’è stato il passo falso dell’imprenditore sudafricano che ha dovuto lasciare la presidenza dell’azienda da lui stesso fondata e ora, dopo il lancio del nuovo store su Amazon per vendere gadget, arriva l’annuncio:produrrà la nuova2 nel 2020.Già la prima versione della sportiva ...