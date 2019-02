Presentata l'RDC Card - il bancomat per il reddito di cittadinanza : Lunedì 4 febbraio è stato messo online il sito del reddito di cittadinanza, un portale attraverso cui gli aventi diritto potranno inoltrare la richiesta, a partire dal 6 marzo 2019, per il sussidio. Come annunciato nei giorni precedenti da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle, primo fra tutti il leader pentastellato Luigi Di Maio, la misura partirà dal 1 aprile 2019, ma tramite il sito si potranno già da ora ricevere tutte le informazioni ...

RDC Card : Reddito di cittadinanza 2019 - come funziona la carta : RDC Card: Reddito di cittadinanza 2019, come funziona la carta come funziona la RDC Card, ovvero la carta del Reddito di cittadinanza? Presentata ufficialmente nella giornata di lunedì 4 febbraio 2019 dal vicepremier Luigi Di Maio, la carta somiglia in tutto e per tutto a una PostePay. E proprio alla carta di Poste Italiane il ministro del Lavoro ha fatto riferimento (“Sarà come una normale PostePay”, ha detto) durante l’evento di ...

Che cos’è la RDC Card - il “bancomat” del reddito di cittadinanza : Per garantire la massima trasparenza il reddito di cittadinanza ruota attorno a un bancomat, la RDC card, e a un'app, che servirà per effettuare pagamenti online, tramite smartphone o tablet. Attraverso il bancomat del reddito di cittadinanza sarà possibile però fare solo alcune specifiche spese, che devono però rientrare nel tetto massimo di 100 euro al mese per ogni individuo e 210 euro per i nuclei familiari.Continua a leggere