Milano Grande spavento per un incendio in una palazzina di Via Volta

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna - Coppa Italia 2019 in DIRETTA : una grande classica come quarto di finale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valevole per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Il basket Italiano è pronto a vivere una quattro giorni intensa in quel di Firenze, dove verrà assegnato il primo trofeo dell’anno. Milano si presenta da grande favorita per la conquista della Coppa Italia, ma già lo scorso anno è uscita subito contro Cantù. Un ko che la squadra di ...

Milano. La magia della matematica in Storia di grande e piccolo allo Spazio Teatro 89 : Il nuovo appuntamento della rassegna per l’infanzia “Teatro Piccolissimo… e non solo” organizzata dallo Spazio Teatro 89 di Milano è

Boxe - Ring Roster – Grande successo al Teatro Principe di Milano : sul ring ottimo pugilato e tanto intrattenimento : ring Roster porta la Grande Boxe al Teatro Principe di Milano: evento sold out e tanto intrattenimento sul ring per una splendida serata di sport Tutto esaurito al Teatro Principe di Milano sabato 9 febbraio per ring Rooster, riunione di pugilato organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko e presentata da Valerio Lamanna con la collaborazione delle splendide Cecilia Zagarrigo e ...

Boxe – Tra meno di un mese grande spettacolo a Milano : venduti metà biglietti : Un mese alla grande serata di Boxe che accenderà il cuore di Milano: cresce l’attesa, già venduti metà dei biglietti su TicketOne.it Manca un mese esatto alla grande serata di Boxe che animerà il Superstudio Più di Via Tortona 27, una delle location più esclusive di Milano, da sempre legata ai grandi eventi internazionali di moda e design della città. L’evento è il secondo frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, ...

Capelli ricci : apre a Milano il più grande salone d’Europa : Il brand I Love riccio raddoppia la sua sfida “Salva-ricci” Milano, 8 febbraio 2019 – Ha aperto da poco a Milano, “I Love riccio 49”, a cura di I Love riccio, primo e unico brand in Italia ad occuparsi interamente del taglio e della cura dei Capelli ricci. Lo spazio va ad aggiungersi al primo, I Love riccio [...]

Stadio Milan-Inter - Scaroni : 'Daremo a Milano uno stadio di grande livello' : "Sono convinto che avremo il miglior stadio del mondo". Parola di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che si è detto convinto che che l'imminente opera che vedrà un ammodernamento di San Siro potrà dare grandi benefici a Milan e Inter, oltre che ...

Sabato 9 febbraio grande evento by Toilet Club Milano : Prendi un locale in via Padova a Milano, due sale, quattro djs, un manipolo di Club kids e drag queens

San Siro - l’assessore Maran : “Proposta positiva : Milano merita un grande stadio” : "Bene che Milan e Inter stiano collaborando per una proposta condivisa, era quello che auspicavamo", ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Maran. L'articolo San Siro, l’assessore Maran: “Proposta positiva: Milano merita un grande stadio” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marotta : 'Conte vicino alla sede? Milano è grande' - : Ai microfoni di Rai Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha voluto gettare acqua sul fuoco per provare a spegnere le voci di un possibile e vicino approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, ...

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : la grande classica in tempo reale : Appuntamento alle 17:00 per la grande classica della Serie A di basket, Olimpia Milano-Virtus Bologna, valevole per la 17ma giornata di campionato. I meneghini sono reduci dall’importante successo di Eurolega in casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas per 80-70 che ha riportato gli uomini di Pianigiani tra le prime 8 di Europa. Inoltre, per dare maggiore spinta alla formazione milanese, la società ha ufficializzato l’acquisto per ...

Bagno di mezzanotte a Milano - sfida alle acque gelide del Naviglio Grande. FOTO : Bagno di mezzanotte a Milano, sfida alle acque gelide del Naviglio Grande. FOTO A nuoto nel canale nella domenica più vicina ai giorni della merla. Si chiama Cimento Invernale ed è la tradizione rispolverata dalla Canottieri San Cristoforo che quest'anno ha lanciato anche l'edizione notturna dei Leoni. Tra gli impavidi l'assessora ...

Ma perché la chiamano Milano Men Fashion Week se dura solo un finesettimana? Vogliono scimmiottare Parigi. Dove sfila grandeur e opulenza : Se a scriverlo è il Wall Street Journal c’è da credergli. I migliori investimenti nel 2018 sono stati in luxury items, opere d’arte, macchine d’epoca, vini pregiati e diamanti. Ce lo conferma Giacomo Rigante, tra gli ideatori di Worldwidedelux, una società specializzata in eventi al top e in conciergerie di lusso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: perché i “capricci” di sfarzo e magnificenza non riposano mai. perché no, investire in selle di ...