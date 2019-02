Mangia foglia di rosmarino a pranzo e le perfora l' intestino | donna operata d' urgenza

Blastingnews

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Un ago dipresente in una pietanza lel'. L’increscioso episodio è accaduto ad unaresidente in provincia di Pisa che, dopo aver pranzato, ha iniziato ad accusare forti dolori addominali accompagnati da vomito. La, in evidente stato di malessere, è stata accompagnata subito in ospedale dove i medici le hanno diagnosticato un'infezione all'ed è statad'lel’: ecco come è andata Ildella57enne, protagonista di questa incredibile vicenda, era sembrato come tanti altri. Ma subito dopo aver finito dire era sopraggiunto un forte mal di pancia accompagnato da un vomito al quanto anomalo. Laaveva pensato, in un primo momento, che si trattasse di una forma influenzale ma, ben presto, la sua situazione è cominciata a peggiorare sempre di più, tanto da essere trasportata ...