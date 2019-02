Leonardo Campana, l’Ecuador ha trovato la sua stella?

lanotiziasportiva

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Probabilmente quasi nessuno di voi ha mai sentito nominareche in questa edizione del sudamericano under 20 ha trascinato l’Ecuador alla vittoria finale.Calcio estero, Sudamerica, Sub 20,/ Questo torneo anche in tutte le edizioni passate ha spesso lanciato in ambito internazionale dei giovani giocatori che prima nessuno conosceva o considerava; è questo il caso dell’attaccante ecuadoriano.Oltretuttoè stato chiamato all’ultimo momento in sostituzione di due titolari che, per varie vicissitudini coi rispettivi club di appartenenza, non si erano resi disponibili.Lui ha semplicemente saputo sfruttare l’occasione giusta: con sei centri tra prima e seconda fase è diventato il miglior marcatore del torneo, vincendo il trofeo Spencer che premia il “pichichi”.Romero, all’anagrafe, è ...