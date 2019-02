Inter-Icardi | via la fascia Ecco cosa pensano i nostri lettori

Caso Icardi - Wanda Nara contro l'Inter : tutte le tappe sul rinnovo di contratto. FOTO : Non può che tenere banco in casa nerazzurra la vicenda legata al bomber argentino, orfano della fascia di capitano assegnata ad Handanovic. Particolarmente d'attualità resta il suo rinnovo di ...

L'esuberante ascesa di Wanda Nara - signora Icardi che fa tremare l'Inter : Troppa. Sin dall'aspetto di vamp bionda, procace nelle forme, provocante nell'aspetto, appariscente sempre e comunque, Wanda Nara, che ha sposato un attaccante di calcio dopo l'altro, da Maxi Lopez a Mauro Icardi, è eccessiva. Anche nei particolari, come la borsa di Chanel tempestata di diamanti di Sharowski che sfoggiava al matrimonio col centravanti dell'Inter, il 27 maggio 2014. Non puoi non notarla, Wanda. E, comunque, non puoi evitare di ...

L'esuberante ascesa di Wanda Nara - signora Icardi che fa tremare l'Inter : Ovviamente, guarda il mondo dall'alto in basso dall'attico di 400 metri quadrati con vista su San Siro e dalla ribalta tv 'gossippara' di cui è diventata la star. Anche se ripete a tutti, a ...

Icardi-Inter - è rottura/ Ira dei tifosi sul web per aver disertato Vienna - ma... : Mauro Icardi non prenderà parte a Rapid Vienna-Inter dopo la bagarre di ieri: tifosi infuriati sui social, ma l'argentino fa fisioterapia

Inter - Icardi si allena con i fuori rosa e Moratti lancia bordate al club nerazzurro : Situazione sempre più delicata in casa Inter, in particolar modo a tenere banco è il caso Mauro Icardi, al calciatore è stata tolta la fascia di capitano e ha deciso di non seguire la squadra per la gara di Europa League. L’argentino questa mattina ha raggiunto il centro sportivo e si è allenatore con i calciatori non inserito nella Lista Uefa, gli squalificati e gli infortunati. Massimo Moratti definisce “un ottimo ...

Inter - l'ex capitano Icardi al lavoro ad Appiano Gentile : trattamenti medici alla caviglia e al ginocchio : All'indomani della decisione dell'Inter di togliergli la fascia di capitano , a cui l'attaccante ha risposto rifiutando la convocazione per la trasferta di Europa League con il Rapid Vienna , Mauro ...

Inter - Icardi degradato : è colpa di Wanda : O, per dirla come la sorella dell'attaccante dell'Inter, Ivana: 'La cronaca di una morte annunciata'. Quelle frasi hanno isolato ancora di più Icardi dal resto dello spogliatoio, soprattutto dall'ala ...

Caso Icardi – Moratti punta il dito contro l’Inter : “non è bello mettere tutto in piazza” : Massimo Moratti interviene sul Caso Icardi: l’ex presidente nerazzurro punta il dito contro l’Inter Massimo Moratti definisce “un ottimo capitano” Mauro Icardi e critica duramente l’Inter per il modo in cui ha gestito il Caso del bomber nerazzurro, al quale è stata tolta la fascia di capitano. “Se rimpiango Bergomi e Zanetti? Ho trovato un ottimo capitano anche Icardi, ha sempre giocato con entusiasmo, ...

Calciomercato : se Icardi lasciasse l'Inter PSG e Real potrebbero essere Interessati : Il calcio italiano è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia, totalmente inaspettata, della decisione dell'Inter di dare la fascia di capitano a Samir Handanovic, togliendola dal braccio di Mauro Icardi. Per quanto al momento non esistano conferme ufficiali in merito, è difficile non vedere in questa scelta una reazione della società alle difficoltà per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Inevitabilmente, la situazione ha ...

Inter - Icardi si presenta agli allenamenti. Ecco tutti gli scenari possibili : Il giorno dopo il 'caso Icardi ' in casa Inter c'è ancora tanta agitazione ma consapevolezza che la società c'è ed è forte. Luciano Spalletti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno convenuto che ...