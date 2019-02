Gli atleti italiani diventano campioni digitali con la collaborazione di Facebook

Atletica - Campionati Italiani indoor 2019 : i minimi ed il regolamento di qualificazione aGli Europei. Gli azzurri già qualificati : Gli Europei indoor 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Nel weekend del 15-17 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Assoluti al Palaindoor di Ancona, sarà l’ultima occasione per gli azzurri di realizzare il minimo richiesto per partecipare alla rassegna continentale. La FIDAL ha precisato che gli atleti dovranno avere realizzato la performance voluta dalla EA ma durante il periodo ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista deGli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco (5.82 metri in sala). E così ci ...

Atletica - Claudio Stecchi : “Ho ancora margini di crescita. Gareggerò a Clermont-Ferrand come ultimo test in vista deGli Europei indoor” : L’Atletica leggera italiana ha avuto uno scossone o, per meglio dire, ha raggiunto vette che non poteva ammirare da un po’. Ci riferiamo alla prestazione pazzesca di Claudio Stecchi, capace a Stettino (Polonia) di raggiungere la misura di 5.78 metri nel salto con l’asta, migliorando di otto centimetri il proprio personale e portandosi ad appena quattro dal record nazionale di Giuseppe Gibilisco, prestazione che il grande ...

Atletico Montecompatri (calcio - III cat.) - VeGlianti è sicuro : «Finiremo tra le prime cinque» : Roma – Dopo l’impresa sul campo dell’Atletico Torres secondo della classe, l’Atletico Montecompatri non riesce a prendere un altro “scalpo di prestigio”. A Marino, nell’ennesima trasferta dell’ultimo periodo, la capolista Lucky Junior si è imposta per 3-1 sulla squadra di mister Daniele Nardi. «Avremmo voluto giocarcela meglio, ma quando giochi contro un avversario di questo valore e alcuni episodi ti girano contro, è difficile riuscire a ...

Atletica - Filippo Tortu salta Gli Assoluti Indoor e si lancia verso il futuro. Tra 100 e 200 per sognare in grande : Filippo Tortu ha già terminato la propria stagione al coperto, il brianzolo ha deciso di limitare le sue apparizioni invernali ad appena due gare Indoor sempre sui 60 metri: 6.58 lo scorso 20 gennaio ad Ancona quando migliorò il proprio personale portandosi a sette centesimi dal record italiano di Michael Tumi e poi 6.59 a Berlino il 1° febbraio. Due uscite di spessore per il 20enne che ha testato la propria gamba dopo una lunga assenza dalle ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Sigillo - attestati e riconoscimenti aGli atleti locali : Sigillo La città di Sigillo elogia e ringrazia i suoi campioni. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco Riccardo Coletti con piacere ha premiato i vincitori di competizioni ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - come acquistare i tickets per il ritorno deGli ottavi di finale di Champions League : Tra le gare di ritorno degli ottavi della Champions League di calcio, che si disputeranno nelle prime due settimane di marzo, c’è l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, abbastanza sfortunati nel sorteggio, e i “Colchoneros“, che si sono complicati la vita perdendo la vetta del girone eliminatorio nell’ultima giornata. Nella fase ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti Indoor : Ancona ospita la 50ª edizione - più di 500 Gli atleti in gara : In palio 26 titoli, con la novità della staffetta 4×400 che viene introdotta al posto della 4×200 metri Un traguardo importante per i Campionati Italiani Assoluti Indoor, che vivranno nel weekend ad Ancona l’edizione numero 50. Tre giornate di gare da venerdì 15, con l’apertura dedicata allo show del salto in alto, fino a domenica 17 febbraio. Sarà la dodicesima volta della massima rassegna nazionale in sala nel capoluogo ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

BiGlietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Nuovo blocco spogliatoi per Gli atleti del calcio a 5 : Sono iniziati a Cologna i lavori di realizzazione del primo blocco spogliatoi a servizio dei due campi esterni da calcio a 5 presenti nella «Cittadella dello sport», in via XX Marzo. La palazzina in legno che ospiterà spogliatoi, docce, toilette e infermeria verrà costruita in due stralci e terminata entro l'anno. Il primo blocco comprenderà due spogliatoi ...