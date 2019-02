Carnevale | è festa grande ad Aliano | Ronciglione e Santhià

I tortelli di Carnevale : una squisita ricetta da fare nei giorni di festa in maschera : Un gustosissimo dolce per festeggiare il Carnevale, che è ormai alle porte, sono i famosi tortelli alla crema pasticcera, diffusi in tutta l'Italia. Le paste ripiene fritte le preparavano già gli antichi Romani e venivano vendute nei banchetti di strada ai viandanti come merende e spuntini. La preparazione di questo squisito dessert è semplicissima e la tempistica è di circa un'ora. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono: 3 dl di latte, 75 ...