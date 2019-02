Autonomia | perplessità dei Cinquestelle Lega rassicura | “Saranno coinvolte anche le

ilfogliettone

: Anche al nord emergono le “perplessità” sullo scippo veneto-lombardo - SabaSavaglio : Anche al nord emergono le “perplessità” sullo scippo veneto-lombardo -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Il Governo fa un altro passo in avanti per far decollare il regionalismo differenziato in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna ma non è ancora quello decisivo. I testi delle tre intese per il rafforzamento dell'(la Lombardia e il Veneto chiedono 23 competenze e l'Emilia Romagna 15) sono finiti sul tavolo del Consiglio dei ministri che ha deciso che il nodo "autonomie" sara' esaminato la prossima settimana, in un vertice politico tra Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Nel corso delle riunione del Cdm, il titolare per gli Affari regionali, Erika Stefani, ha presentato la sua relazione sulle bozze di intese con Lombardia, Veneto ed Emilia-romagna, nel giorno in cui veniva diffusa una scheda che circola tra i parlamentari 5 stelle in cui si esprimevano perplessita' sul rischio di creare "cittadini di serie A e di serie B" con l'avvio di questo processo nelle varie ...