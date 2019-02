Drone con Telecamera | il migliore da comprare

Commissario Tav : 'Analisi truffa - numeri del paDrone' - Imprenditori : 'Numeri tirati con i dadi' : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale delle nostre regioni - sottolinea il governatore -. Ora il governo si assuma la ...

Ponte Morandi - al via le operazioni di demolizione. Le immagini girate con il Drone : Bisognerà attendere fino al 9 febbraio per vedere scendere il tampone 8 di Ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che da 48 metri di altezza sarà calato fino a terra. Le aziende andranno avanti 24 ore su 24. Quando inizierà l’abbassamento della trave “gerber” non resteranno persone sul Ponte, ma si utilizzeranno dei sistemi telecomandati. Le immagini del cantiere del lato Ovest di Ponte Morandi sono state realizzate da ...

Cane causa un incidente mortale : condannato il paDrone : Due mesi di carcere, con pena sospesa, per un pensionato di 80 anni colpevole di non aver custodito in maniera adeguata il...

Drone economico 4k : i migliori da comprare : In questa guida parleremo dei migliori droni economici 4k, ovvero di quei droni che hanno un costo contenuto ma riescono a garantirvi ottimi video e foto per il loro rapporto qualità / prezzo. Non tutti vogliono leggi di più...

Burattini. Teatro Comunale di Cervia : in un "Racconto d'estate" arrivano le avventure di SanDrone : Domenica 27 Gennaio 2019 - Cervia Dopo il successo dei primi due spettacoli, tornano le domeniche dei burattini al Teatro Comunale di Cervia . Alle 16 di oggi, domenica 27 gennaio , sul palco salirà la compagnia Teatro Medico Ipnotico di Parma con lo spettacolo '...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher paDrone. Paris secondo in discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Finisce nel lago di Zurigo un Drone con un carico di sangue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il labrador scappa di casa ma poi torna dal paDrone con una doppia (e insolita) sorpresa. E la sua reazione è da applausi : Una coppia statunitense, che vive a Concordia, in Kansas, pensava di aver perso il proprio labrador per sempre, dopo che Bo, una sera non era tornato a casa. Marito e moglie lo hanno cercato diverse volte nei campi intorno all’abitazione, senza risultato. Finché, un giorno, il cane è tornato in compagnia di due nuovi amici. Che, come si vede nel video, vengono fatti salire sull’auto dell’uomo. Video Facebook/Kyle ...

Yemen - attacco Houthi con Drone : sei militari morti - 12 feriti. Primo bilancio del raid contro la base aerea di Al Anad : L'articolo Yemen, attacco Houthi con drone: sei militari morti, 12 feriti. Primo bilancio del raid contro la base aerea di Al Anad proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Stem : al CES di Las Vegas il Drone italiano con autonomia illimitata : Una flotta di droni collegati tra loro e con una stazione base, a terra, per superare gli attuali limiti dell’alimentazione a batteria. È Stem, iniziativa imprenditoriale nata in e-Novia, la Fabbrica di Imprese, e Politecnico di Milano e presentata oggi al CES di Las Vegas, la maggiore fiera mondiale dedicata alla tecnologia e all’innovazione. La formazione di droni Stem, il cui nome sta per SyStem of Tethered Multicopters, ha la capacità di ...

Drone USA conduce ricognizione lungo le coste della Crimea - : Un Drone strategico da ricognizione RQ-4B-30 Global Hawk della US Air Force ha condotto una ricognizione al largo della costa della Crimea, riporta su Twitter il sito di monitoraggio PlaneRadar. ...

Si difende dall’attacco di un cane con lo spray al peperoncino : la paDrone del cane la morde e le da un pugno : Una jogger si è difesa dall’attacco di un cane usando lo spray al peperoncino, ma la proprietaria dell’animale ha reagito mordendola all’avambraccio. E’ quanto accaduto nel parco regionale Anthony Chabot, a Oakland in California. La stava correndo quando è stata attaccata da un cane che era in compagnia della proprietaria. La jogger, per difendersi, ha fatto ricorso allo spray al peperoncino, ma la padrona ha reagito in ...