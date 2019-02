Basket | clamoroso in coppa di Grecia | l’Olympiacos si rifiuta di scendere in campo per il

sportfair

: Ecco come accontentiamo l allenatore,ecco come destabilizzare una...polveriera. clamoroso e grave autogol. Non cosi. - dunat_basket : Ecco come accontentiamo l allenatore,ecco come destabilizzare una...polveriera. clamoroso e grave autogol. Non cosi. - SoggiaRic : RT @Gazzetta_it: In @BasketLegaA clamoroso a #Sassari coach #Esposito si è dimesso, arriva #Pozzecco - paoloigna1 : un grande personaggio esce e un altro entra, ma davvero non mi aspettavo questo gesto...#Sassari, #Esposito si è di… -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019) Panathinaikos ed Olympiacos si stavano affrontando oggi per la semifinale didi, ma gli ospiti hanno deciso di interrompere anzitempo l’incontrodi: succede di tutto tra Panathinaikos ed Olympiacos. Le due squadre sono grandi rivali ed oggi si affrontavano per la semifinale di. Ebbene, il Pana stava comandando l’incontro 40-25 all’intervallo, ma l’Olympiacos ha deciso di non rientrare inper la ripresa per protesta nei confronti dell’arbitraggio. Una decisione che ha deled avrà anche delle ripercussioni non da poco.L'articoloindi: l’Olympiacos sidiinper il 2° tempo col Panathinaikos SPORTFAIR.