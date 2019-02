Sci di fondo | la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne | i convocati del direttore tecnico

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cogne. Pellegrino la stella - tanti giovani all’arrembaggio : Nel weekend del 16-17 febbraio la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo farà tappa a Cogne (provincia di Aosta), sulle nevi italiane andrà in scena l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Seefeld e dunque ci sarà grande attesa per vedere all’opera i migliori atleti in vista della rassegna iridata. L’Italia punterà soprattutto su Federico Pellegrino che cercherà il colpaccio nella sprint a tecnica libera di sabato 16 febbraio ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Cogne 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Due settimane dopo aver ospitato i Campionati Italiani, Cogne ospita il prossimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, proprio prima dei Mondiali di Seefeld. Sono in calendario le prove sprint a tecnica libera maschile e femminile, una 10 km a tecnica classica femminile e una 15 km, sempre a tecnica classica, maschile. Sarà l’occasione, per il pubblico italiano, di vedere all’opera non solo Federico Pellegrino, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino sul podio - ora tutti a Cogne. Poi i Mondiali : Non è difficile definire il weekend appena passato della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019 per quel che concerne l’Italia: una pausa quasi generalizzata in vista degli appuntamenti di Cogne e dei Mondiali di Seefeld. Federico Pellegrino è l’unico che di rallentamento non vuole sentir parlare: fatto salvo il sesto posto nella gara sprint a squadre nella sua non amata tecnica classica, è la seconda posizione a tecnica libera ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo allunga in vetta - Alexander Bolshunov a -188 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +180 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Pellegrini e De Fabiani sfiorano la top five a Lahti : splendida doppietta per la Norvegia : Pellegrino e Da Fabiani sono sesti nel team sprint di Lahti. doppietta Norvegia, Rastelli e Zelger si fermano in semifinale Si conclude con sesto posto per la migliore formazione azzurra la team sprint disputata a Lahti. Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino sono stati in lotta per il podio fino all’ultimo giro, quando il campione di Nus si è arreso ai cinque avversari che insieme a lui erano arrivati alla volata per giocarsi il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : doppietta della Norvegia nella team sprint maschile - Pellegrino e De Fabiani sesti : nella team sprint maschile a tecnica classica appena disputata a Lahti (Finlandia) c’è la doppietta delle due coppie della Norvegia. La vittoria è di Emil Iversen e Johannes Klaebo (Norvegia I) in 18’57″19, col secondo che, attaccata in testa l’ultima frazione, non la molla un attimo e regola con disarmante facilità tutti gli avversari, disponendone a piacimento sulla salita come in volata. Il secondo posto è di Norvegia ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : la Svezia con Ingemarsdotter e Dahlqvist vince la team sprint femminile : Va alle svedesi Ida Ingemarsdotter e Maja Dahlqvist la team sprint femminile in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia, nella prova generale dei Mondiali che scatteranno tra dieci giorni, le scandinave hanno battuto le norvegesi Tiril Udnes Weng e Maiken Caspersen Falla e l’altra coppia svedese formata da Evelina Settlin ed Hanna Falk. Nella classica finale a dieci il gruppo affronta compatto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2019 : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani centrano la finale della team sprint con agio : Si sono concluse poco fa le semifinali delle due team sprint a tecnica classica di Lahti, in Finlandia, con le donne impegnate su un percorso di 8.4 km (6 x 1.4 km) e gli uomini, invece, su uno di 9.6 km (6 x 1.6 km). Federico Pellegrio e Francesco De Fabiani centrano la finale della gara maschile, mentre Maicol Rastelli e Stefan Zelger non riescono ad approdare all’ultimo atto. Nella gara femminile non era presente alcuna coppia ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani vanno in finale - fuori Zelger e Rastelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Team Sprint in tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti, in Finlandia: oggi, domenica 10 febbraio, alle ore 11.30 scatteranno le semifinali femminili, seguite alle ore 12.20 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 13.30 per le donne e le 14.00 per gli uomini. L’Italia sarà al via soltanto nella gara maschile, con due coppie ...

Mondiali Sci 2019 - Sofia Goggia non si smentisce - il profondo post a poche ore dalla discesa femminile : 'oggi è un giorno da benedire' : ... di autoincoraggiamento e non solo: Si Sofi! Con quel sorriso e quella gioia nel cuore, perché oggi è un giorno da benedire ricordati che non c'è stato niente di più al mondo della gara di oggi a ...

Mondiali Sci 2019 – Sofia Goggia non si smentisce - il profondo post a poche ore dalla discesa femminile : “oggi è un giorno da benedire” : Sofia Goggia scrive un post profondo a poche ore dalla discesa femminile dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are: le parole della campionessa azzurra sono da applausi Mancano poche ore alla discesa libera dei Mondiali di sci alpino 2019 in corso ad Are. Occhi puntatissimi su Sofia Goggia, che dopo l’argento nel SuperG va a caccia di un’altra preziosa medaglia. Concentrazione altissima e tanta motivazione per la campionessa ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Lahti 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani - prove tecniche di Mondiale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle Team Sprint in tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti, in Finlandia: oggi, domenica 10 febbraio, alle ore 11.30 scatteranno le semifinali femminili, seguite alle ore 12.20 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 13.30 per le donne e le 14.00 per gli uomini. L’Italia sarà al via soltanto nella gara maschile, con due coppie ...

Sci di fondo oggi (10 febbraio) - Team Sprint Lahti 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Dopo la giornata dedicata alle gare Sprint individuali, oggi è tempo di dedicarsi a quelle di squadra che si svolgeranno in quel di Lahti, Finlandia, per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Dopo che ieri si è gareggiato a tecnica libera, questa volta vedremo la tecnica classica, il che rende più complicato il cammino dei due Team italiani maschili. Una buona notizia, però, c’è: Italia I (Federico Pellegrino e Francesco De ...