Spike Volleyball: Recensione e Gameplay Trailer

gamerbrain

: È online la recensione di Spike Volleyball - _PqV_ : È online la recensione di Spike Volleyball - LetsPush1 : RT @bigben_italia: ?? Spike Volleyball #gameplay gallery ?? La soluzione alla tua voglia di pallavolo, con... ?? 50 na… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La pallavolo come il tennis è stato uno degli sport da tempo dimenticati nel settore videoludico, almeno fino ad oggi. A distanza di anni dalla commercializzazione di Dead or Alive Extreme Beach Volley 3 in Asia per PS4, arriva un nuovo gioco di pallavolo ma questa volta multipiattaforma e anche in Occidente, si tratta die su gentile concessione Bigben Interactive vogliamo condividere con voi la nostraSviluppato dalla casa francese Black Sheep Studio, la quale ha deciso di riesumare uno degli sport meno sviluppati da diversi anni a questa parte,è tutt’altro che lodevole, presto capirete il perchè.Quando qualcuno decide di sviluppare un gioco che nessun’altro vuole produrre, è naturale che l’attenzione sul gioco sia alta da parte di chi aspettava da tempo un ...