ilsole24ore

: Il Sole24h - Se i dividendi di Cdp vengono prima della sua missione - CilentoNews24 : Il Sole24h - Se i dividendi di Cdp vengono prima della sua missione - the_lastestnews : Se i dividendi di Cdp vengono pima della sua missione - 24notizieItalia : cdp, i dividendi -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Questo Governo, anche più dei precedenti, punta sulla Cassa depositi e prestiti (Cdp) come motore per lo sviluppo, in un rinnovato entusiasmo per lo Stato alla guida di una politica...