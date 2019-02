Non esiste smart working senza una nuova idea di leadership

Clizia Fornasier e Attilio Fontana genitori bis - è nato Mercuzio : «Non esiste la seconda volta - esiste un volto nuovo» : esiste una voce diversa che si libera nel mondo e lo sguardo di un padre che si innamora di un figlio non appena lo incontra... E io ti guardo attraverso quello sguardo, in quello specchio che piange ...

Stadio Roma - il Politecnico : “I trasporti previsti Non bastano - serve alternativa all’auto”. Ma il nuovo piano Non esiste : Prima i trasporti e poi lo Stadio. E almeno il 60% dei tifosi utilizzi i mezzi pubblici. Il termine “catastrofico”, riferito alla viabilità del quadrante, resta lì, virgolettato e in grassetto, a ricordare che i flussi di traffico in direzione del futuro Stadio di Tor di Valle saranno insostenibili per la città di Roma. Questo “se” – e qui sta il punto – non si provvederà non solo a realizzare quanto già previsto in seno al nuovo progetto (del ...

Alessandro Di Battista - per i sondaggi Non esiste. Nessuna illusione : Non muove un voto : 'L' effetto Dibba ' non esiste. O meglio, esiste nei retroscena sul governo, esiste all'interno del Movimento cinque stelle. Esiste perché parla, alimenta polemiche, crea tensione nel suo partito. Ma ...

In pensione a 63 anni - l'alternativa a quota 100 esiste (ma Non è per tutti) : Parliamo dell'Ape Sociale: introdotta dal precedente governo, la misura è stata prorogata fino a dicembre 2019. Ecco chi può...

No : Non può esistere terzismo sul Venezuela : Siamo sicuri che, quando non si sa da quale parte stare, si possa sempre invocare una terza via? A dire “né con Maduro, né con Guaidó, noi stiamo con il popolo Venezuelano” sono molti, anche assortiti, non solo grillini. Fosse possibile metterli nella pelle di un ragazzino caraqueño medio – di quell

Non esiste informazione gratis : E c' è anche un ritorno al localismo: il 70 per cento degli under 30 è interessato ai fatti della propria città e della regione, contro un 42 che si informa sull' Europa e sul mondo. Ma quel che ...

La Spal Non sfata il tabù casalingo Il Torino resiste in 10 uomini : 0-0 : LEGGI LA CRONACA Mazzarri ha una squadra muscolare, infilata peraltro in coppa Italia dalla Fiorentina, manca di genialità e rapidità, rispetto alla fascia europizzabile del campionato. Urbano Cairo ...

Non c’era Napoli all’ultima di Hamsik - Napoli Non esiste : Una tiepida dissolvenza Nella notte di quello che potrebbe essere il finale commiato di Marek Hamsik, lo slovacco cala definitivamente il sipario sull’illusione innocente e colpevole, sulla rappresentazione pervicace morbosa e leggera che la città da secoli ha di sé: Napoli, in realtà – pare infine dirci quest’uomo dell’est e da sempre nostro – non esiste. Non è mai esistita. Non esistono le bandiere. Non esiste Castelvolturno. Non esiste ...

VIDEO | Filippo Magnini parla della 'squalifica per doping' : "Non esiste un caso come il mio" : Ospite, con Giorgia Palmas, dell'ultima puntata di Verissimo, Filippo Magnini ha parlato della sua squalifica. Una vicenda...

Agricoltura - Ministro Centinaio : “Sui vitigni resistenti Non bisogna far confusione con gli OGM” : “Se la scienza e la ricerca mettono a disposizione del mondo agricolo innovazione non vedo perché rinunciare. Abbiamo detto no agli Ogm e poi ci ritroviamo ad essere importatori secchi di produzioni che contengono organismi geneticamente modificati. Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli Ogm, e qualcuno lo sta già facendo“: lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ...

Tav - Lega : “Si farà”. M5S smentisce Salvini : “Basta chiacchiere - l’opera Non esiste” : La Lega chiama in causa il contratto di governo: "Non c'è scritto che non si farà la Tav, ma che va ridiscussa l'opera". Dal M5S replicano: "Salvini non è andato a vedere il cantiere del Tav ma un buco di 5 metri che serviva per studiare la fattibilità dell'opera. Di quale opera parla? Non esiste nessuna opera in corso".Continua a leggere

Tav - M5s a Salvini : Non esiste alcuna opera avviata da fermare-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La Tav esiste già - Salvini se ne accorge : "Demenziale Non finirla" : In attesa dell'analisi costi benefici che il contratto di governo ha posto sul tavolo dell'inciucio legastellato, il leader...

Conte - Non esiste solo Tav : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "I cantieri non si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla Tav che è un progetto complesso ma non possiamo fermarci a quest'opera". Lo afferma il premier Giuseppe ...