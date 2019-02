Napoli | la crisi di Mertens | tanti errori e un solo gol in tre mesi

"A Napoli per aiutare famiglie e imprese vittime della crisi" : L'associazione "Angeli della Finanza" apre un sede nel capoluogo campano: "Tante richieste di aiuto da parte di chi non...

Milan-Napoli 2-0 : è la prima crisi del Napoli di Ancelotti : Doppietta di Piatek È il primo vero passaggio a vuoto della gestione Ancelotti. Il Napoli fallisce uno degli obiettivi della stagione. E gioca una delle partite più impalpabili di questi mesi. Non sappiamo se la parola crisi sia adatta o meno. Sta di fatto che il Napoli perde 2-0 col Milan ed esce dalla Coppa Italia. Il risultato è giusto. È Piatek a decidere la partita con una doppietta nel primo tempo. Da centravanti. Come non lo era mai stato ...

GAZZETTA. Napoli - Insigne in crisi. Il discorso potrebbe ampliarsi : Oggi Lorenzo Insigne vive un momento di crisi prolungata come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport : 'La prestazione di sabato sera ha evidenziato che l'involuzione di Lorenzo ...

Gossip U&D - Nilufar e Giordano sarebbero in crisi : lei pronta a tornare a Napoli (RUMORS) : A quanto pare sarebbe un periodo tutt'altro che semplice per la coppia composta da Nilufar e Giordano, che abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e donne e successivamente anche come protagonisti di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte sul web e sui social, i due sarebbero in una fase di stallo della loro relazione: è stata proprio Nilufar ad aver raccontato ai suoi fan dell'ennesimo ...

'Mazzolati' - Napoli in crisi di nervi tra cori razzisti e gialli inventati : Adesso il tecnico ipotizza la rinuncia del Napoli a giocare in caso di altri spettacoli vomitevoli come quello del Meazza: il presidente della Federcalcio, Gravina, ricordi a quello degli arbitri, ...

«Mazzolati» - Napoli in crisi di nervi tra cori razzisti e gialli inventati : È crollato nel finale, momento spesso fortunato per il Napoli: ko contro l?Inter e la Juve a +9. È successo tutto negli ultimi 15?, recupero compreso: l?espulsione di...

Il Napoli si scopre sull’orlo di una crisi di nervi (i buu razzisti non bastano a spiegarla) : Il Napoli perde la testa e la partita Il Napoli perde la testa e la partita. All’80esimo di Inter-Napoli scopriamo incredibilmente e inaspettatamente una squadra sull’orlo di una crisi di nervi. Koulibaly ferma Politano con una mano sulla spalla. È ammonizione, non è ammonizione? Mazzoleni lo ammonisce. Poco importa. Koulibaly era diffidato ma tra tre giorni c’è il Bologna non il Real Madrid. Koulibaly, lo spiega Ancelotti nel ...

Napoli - Koulibaly è l'anima degli azzurri. Insigne - adesso è crisi : Il Napoli esce sconfitto dal big match contro l'Inter , con le polemiche per l'espulsione di Koulibaly che hanno scatenato il nervosismo finale, costato il cartellino rosso anche a Insigne. Proprio il ...

Gazzetta : Napoli-Spal - l’attacco degli azzurri è in crisi : Numeri e sensazioni La Gazzetta dello Sport racconta Napoli-Spal attingendo un po’ al gergo delle esagerazioni giornalistiche. Nel titolo della cronaca, si legge che l’attacco di Ancelotti è «in crisi». In effetti, Mertens e Insigne non vanno in gol in partite di Serie A dal 2 novembre scorso, Napoli-Empoli 5-1. Allo stesso modo, però, gli azzurri hanno realizzato otto reti nelle ultime quattro partite di campionato. Due ...

Milan-Fiorentina 0-1 : gol di Chiesa - rossoneri in crisi. Viola settimi|Napoli -Spal 1-0 : Terza gara in campionato senza vittorie per i rossoneri, in crisi emotiva e in difficoltà a centrocampo. Decide il figlio d’arte.

L'ipocrisia natalizia di Napoli - che dice no alle ambulanze dell'Avis in piazza : Chissà se la città di Napoli, che aveva commosso il mondo con le file interminabili in piazza Plebiscito di volontari che si offrivano per trovare midollo compatibile da donare a un piccolissimo bambino indifeso, è la stessa città di Napoli la cui amministrazione ha deciso che, durante le feste, dev