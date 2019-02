Influenza | ancora colpiti bambini e anziani | ma è atteso il calo

Ancora Influenza - siamo però vicini al picco per l’inverno - le solite raccomandazioni : Il Ceppo isolato per l’inverno 2018/19 è risultato particolarmente resistente. I sintomi legati all’ Influenza quest’anno hanno riguardato l’apparato gastro-intestinale, ma anche quello più tradizionale relativo alle vie aeree superiori. Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie (ECDC) stima che ogni anno, in Europa, si verificano dai 4 ai 50 milioni di casi sintomatici di Influenza con una media di decessi che ...

Influenza record : 3 - 6 milioni di casi e 39 morti - ma ancora non si è raggiunto il picco : Brusco aumento di casi nell'ultima settimana con l'Influenza che ha costretto a letto ben 725mila italiani. Il picco è vicino ma ancora non è stato raggiunto secondo gli esperti. Quest'anno l'epidemia infatti è andata più a rilento come crescita ma ha provocato molti più casi gravi e decessi, la maggior parte in persone over 50 anni.Continua a leggere