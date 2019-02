Il Volo non vanno a Domenica In a causa di un impegno | scoppia la polemica

Pagelle finale Sanremo 2019. Mahmood unica opposizione al governo gialloverde. Il Volo : Ancora tu? Non dovevamo vederci più? : Siamo giunti alla fine di questo 69° Festival di Sanremo, musicalmente il migliore dai tempi del primo Fazio.Prima del podio, menzione speciale a LOREDANA BERTE' – Avrebbe meritato il successo per la sua carriera e i suoi trascorsi, ma è definitivamente rinata dopo troppi anni difficilissimi. "Siamo così, dolcemente complicate", come cantava Fiorella Mannoia, una delle artefici del suo ritorno in grandissimo stile. Non si ...

Sanremo 2019 - Il Volo dopo il terzo posto : «Non avevamo la presunzione di vincere» : 'Siamo felici che abbia vinto Mahmood, lo conosciamo anche bene ed è un bravo artista e un bravo ragazzo. Non siamo venuti al festival con la presunzione di vincere' . Così i tre tenorini del Volo ...

Sanremo : l'Ultimo non spicca il Volo e vincono i Soldi : Per la cronaca, il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa sono andati a Daniele Silvestri, autore del brano Argento vivo . Simone Cristicchi si è aggiudicato il premio Sergio ...

Sanremo 2019 - vince Mahmood : «Non ci credo - grazie mamma». Poi Ultimo - terzo Il Volo. L'Ariston in rivolta voleva la Bertè : Mahmood vince il 69/o Festival di Sanremo con il brano Soldi, davanti a Ultimo, terzo Il Volo. «grazie a tutti, soprattutto a mia madre, ancora non ci credo», sono state le prime...

Mahmood trionfa al Festival di Sanremo nell'edizione piu' digital della storia della competizione canora. Il giovane artista milanese si impone nello spareggio della votazione finale con 'Soldi' davanti a Ultimo con 'I miei particolari' e al 'Volo' con 'Musica che resta'. Il pubblico dell'Ariston e' insorto nella quasi totalita' contro il verdetto che ha portato in finale i tre artisti. Un'edizione, quella 'dell'armonia', secondo il direttore artistico Claudio Baglioni.

Vince Mahmood davanti a Ultimo e il Volo. “Non ci sto proprio credendo - incredibile” : Mahmood trionfa al Festival di Sanremo nell'edizione piu' digital della storia della competizione canora. Il giovane artista milanese si impone nello spareggio della votazione finale con 'Soldi' davanti a Ultimo con 'I miei particolari' e al 'Volo' con 'Musica che resta'. Un'edizione, quella 'dell'armonia', secondo il direttore artistico Claudio Baglioni, ancora trionfale anche se registra un lieve calo di ascolti in tv rispetto all'anno scorso ...

Il Volo fa una rivelazione su Sanremo : “Vincere non sarà…” : Il Volo torna al Festival di Sanremo per un motivo speciale Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, sono tornati al Festival di Sanremo. Il loro brano “La musica che resta” ha incantato il palco dell’Ariston tanto da spingere Claudio Bisio ieri sera a trattenere i tre cantanti per permettergli di prendere tutto l’applauso della platea. Sulle pagine del settimanale Chi, i tre ragazzi del ...

Sanremo 2019 - le pagelle di C.R. & Friends : per Il Volo una media del “4” - Cristicchi convince - Ultimo non mette tutti d’accordo : Quando Cristiano Ronaldo ha accettato di scrivere le pagelle per noi non potevamo crederci. Uno dice, “va be ma cosa c’entra Cristiano Ronaldo con la musica”? E questa è una sottigliezza perché alcuni potrebbero rispondere che anche Sanremo c’entra poco con la musica. Semmai, con la televisione. Comunque, a pensarci bene, forse non era Cristiano Ronaldo. Incredibile come le amnesie temporanee arrivino all’improvviso ...