Foibe | Mattarella chiama Napolitano | ' Gli italiani ti sono grati'

Mattarella telefona a Napolitano : "Ha restituito la memoria delle Foibe - italiani grati" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato a Giorno Napolitano, suo predecessore. "Nel Giorno del Ricordo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Presidente emerito Giorgio Napolitano che, come ieri è stato ricordato al Quirinale, ha tanto fatto per restituire alla memoria nazionale quei tragici eventi - si legge nella nota - ha voluto, nell'occasione, esprimere al Presidente emerito grande ...

Foibe - è il Giorno del ricordo. Mattarella : 'Nessun negazionismo' : Il vice presidente del Consiglio Salvini e il presidente del Parlamento europeo Tajani celebrano insieme oggi a Basovizza, vicino Trieste, il Giorno del ricordo delle Foibe, le cavità naturali del ...

La voce forte e chiara di Mattarella contro i negazionismi sulle Foibe : "Non si trattò come qualche storico negazionista o riduzionista ha provato a insinuare, di una ritorsione contro i torti del fascismo. Perché tra le vittime italiane di un odio, comunque intollerabile, che era insieme ideologico, etnico e sociale, vi furono molte persone che nulla avevano a che fare con i fascisti e le loro persecuzioni. Tanti innocenti colpevoli solo di essere italiani". Sergio Mattarella ha detto che celebrare ...

Giornata del Ricordo - Mattarella : “Foibe furono capitolo buio della storia. No ai negazionismi. Preservare ideale europeo” : Celebrare la Giornata del Ricordo “significa rivivere una grande tragedia italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per commemorare la tragedia delle Foibe, definita “un capitolo buio della storia nazionale e internazionale”, che” causò lutti, sofferenza e spargimento di sangue innocente”. Mentre, infatti, sul territorio italiano “la conclusione del conflitto ...

Sergio Mattarella : "Sulle Foibe c'è stata un'ingiustificabile cortina di silenzio" : Il silenzio che c'è stato sull'orrore delle foibe non può essere giustificato. Lo ha sostenuto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale alla cerimonia del Giorno del ricordo delle vittime delle foibe. "La guerra fredda, con le sue durissime contrapposizioni ideologiche e militari, fece prevalere, in quegli anni, la real-politik - ha affermato il capo dello Stato - L'Occidente finì per guardare ...

Mattarella : ingiustificabile silenzio su orrore Foibe - proteggere l'Europa : "La guerra fredda, con le sue durissime contrapposizioni ideologiche e militari, fece prevalere, in quegli anni, la real-politik. L'Occidente finì per guardare con un certo favore al regime del maresciallo Tito, considerato come un contenimento alla aggressività della Russia sovietica. Per una serie di coincidenti circostanze, interne ed esterne, sugli orrori commessi contro gli italiani istriani, dalmati e fiumani cadde una ...