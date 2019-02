Di Maio e Salvini contro Bankitalia | delirio a due facce

L'abbraccio Salvini-Di Maio "Duettiamo come a Sanremo" : L'abbraccio di Vicenza è la risposta di Salvini a chi, dal centrodestra, incita la Lega a divincolarsi dalL'abbraccio con i grillini e la loro politica economica che sta paralizzando il Paese, ...

“Vittime del salva banche” all’attacco : da Di Maio e Salvini nulla di convincente : Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime del salva banche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno risposto nulla di convincente sul fatto che una sentenza ...

Da Bankitalia alle ex Pop veneteDi Maio e Salvini ritrovano l'intesa : Gli alleati di governo, a Vicenza per l'assemblea dei "truffati" di Pop Vicenza e Veneto Banca, ritrovano l'intesa sul tema della tutela del risparmio e dei mancati controlli. E annunciano che sono in arrivo i rimborsi automatici nonostante i rilievi della Commissione europea Segui su affaritaliani.it

Lo stupore di Bankitalia : «Da Salvini e Di Maio parole fuori luogo» : Domani la questione potrebbe essere discussa informalmente all’Eurogruppo.Nessun commento dalla Banca Centrale Europea guidata da Mario DraghiIl caso dell’Ivass (assicurazioni) che giovedì potrebbe restare paralizzata

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio è costretto a prendere tempo : ‘Rinviamo’ : Il premier costretto all’immobilismo. Il ruolo del consigliere Cipollone e il timore della sfiducia dei due partner di governo

Di Maio e Salvini : «Azzerare Bankitalia e Consob». L'attacco dei vicepremier : «Anche se il direttore generale del ministero dell'Economia Alessandro Rivera ha dei dubbi?» chiede sibillino Luigi Ugone, uno dei leader delle associazioni dei risparmiatori: «È contrario? - lo ...

Salvini e Di Maio come un sol uomo nello schiaffo a Bankitalia e Consob : 'Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi ...

Salvini e Di Maio come un sol uomo nello schiaffo a Bankitalia e Consob : "Siamo qua perché chi doveva controllare non ha controllato, la Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati, altro che cambiare una o due persone. Azzerati. Dov'erano questi signori mentre questi mangiavano?": l'affondo di Matteo Salvini arriva da Vicenza, davanti alla platea di migliaia di risparmiatori colpiti dal crack della BpVi, dove il leader leghista è arrivato con l'altro vicepremier Luigi Di Maio, nel giorno in cui tiene banco ...

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio : «Facciamo calmare le acque - ci penseremo» : ROMA - «Stiamo approfondendo», spiega alle agenzie, al termine della cerimonia del Giorno del ricordo, al Quirinale. «Meglio aspettare. Rinviamo, facciamo calmare le acque e ci pensiamo più avanti», ...

Salvini e Di Maio all'attacco di Bankitalia : 'Serve discontinuità' : L'orientamento al cambio dei vertici di Palazzo Cock i due vicepremier lo manifestano davanti ad una platea amica, l'assemblea dei risparmiatori colpiti dalla crack della Popolare di Vicenza. Presto ...

Salvini e Di Maio : «Azzerare i vertici di Bankitalia. Risparmiatori traditi» : Un'arena di 1.200 Risparmiatori 'truffat' dalle banche e l'occasione irripetibile: far domande e mettere pressione sui risarcimenti a e , i due vicepremier del governo gialloverde. È stata la giornata ...

Salvini e Di Maio : «Azzerare i vertici di Bankitalia. Risparmiatori traditi» : Un'arena di 1.200 Risparmiatori "truffat" dalle banche e l'occasione irripetibile: far domande e mettere pressione sui risarcimenti a Matteo Salvini e Luigi di Maio, i due...

Di Maio contro Bankitalia : cambiare direttorio | Salvini : "Azzerare anche i vertici della Consob" |A Vicenza scatta l'abbraccio tra vicepremier : Duro attacco del governo ai due organi di controllo in occasione dell'incontro a Vicenza con i cittadini truffati dalla banche. Di Maio: "Chiediamo discontinuità, non possiamo confermare le stesse persone che sono state nel direttorio di Bankitalia nel periodo in cui è successo quello per cui è oggi qui questa gente"

Popolare di Vicenza - Di Maio e Salvini all’assemblea degli ex-soci. Applausi e qualche fischio : “Mantenete le promesse” : Tanti Applausi, ma anche qualche fischio, di rabbia, soprattutto di chi non è riuscito ad entrare in sala, oggi a Vicenza per l’arrivo dei due vicepremier Salvini e Di Maio all’assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza. “Non è stato fatto abbastanza”, e ancora “i decreti attuativi dovete fare e in fretta”, “parlate poco e fate di più”. Le urla sono partite da gruppetti di persone, confuse ...