Ace Combat 7 | Skies Unknown | il ritorno della saga di combattimenti arei di BandaiNamco

YouTube considera la rimozione del pulsante “Non mi piAce” per combattere lo spam : YouTube sta valutando alcuni modi per combattere l'uso improprio del suo pulsante "Non mi piace" sui video nel tentativo di contrastare lo spam che può danneggiare il canale del creatore. Tom Leung, direttore della gestione del progetto di YouTube, ha affrontato il problema della molestia tramite dislike in un recente video di "Creator Insider" in cui parla di alcune idee che potrebbero essere più o meno efficaci. L'articolo YouTube considera ...

Ace Combat 7 : una serie classica si evolve con un comparto grafico strepitoso - analisi tecnica : Ace Combat 7 è un superbo sequel di un franchise classico che ha avuto successo perché è riuscito ad abbracciare le nuove tecnologie rispettando il suo passato e, allo stesso tempo, non ha mai snaturato la serie. C'è un'estetica rinnovata, nuove missioni e modalità di gioco ma la connessione con il passato rimane fondamentale per il suo successo. Si tratta di un sequel vero e proprio del brillante Ace Combat 5 (che è possibile trovare in bundle ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown debutta al secondo posto in UK - sopra a Red Dead Redemption 2 : Ace Combat 7: Skies Unknown debutta al No.2 nella classifica dei giochi del Regno Unito, sotto solo a New Super Mario Bros. U Deluxe, che mantiene il suo posto in cima alla classifica per la settimana che termina il 19 gennaio. Ace Combat vende meglio questa settimana di grandi giochi come Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4 e FIFA 19, che terminano rispettivamente al No.3, No.4 e No.5.Il resto del grafico rimane in gran parte ...

Ace Combat 7 : Recensione e Gameplay Trailer : Sono trascorsi ben 12 anni dall’ultima volta che abbiamo sorvolato i cieli con Ace Combat 6 su Xbox360 ed oggi su gentile concessione di Bandai Namco vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Ace Combat 7, disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Ace Combat 7 Recensione Ace Combat 7 porta il franchise ad un nuovo livello, grazie all’introduzione su PS4 del supporto VR, il quale permette al giocatore di portare a termine alcune ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown non sfrutta a dovere il vantaggio di PS4 Pro e Xbox One X : Ace Combat 7: Skies Unknown si dimostra un titolo valido per quanto non faccia molto per spingersi oltre alcun limite sulle console mid-gen come PS4 Pro e Xbox One X, riporta VG247.Come possiamo vedere infatti, in un nuovo rapporto di Digital Foundry, il gioco è stato esaminato dal punto di vista tecinico ed è si evince una mancanza di ambizione da parte del comparto tecnico. Il rapporto evidenzia una risoluzione 720p su Xbox One base, mentre su ...

Recensione Ace Combat 7 : Skies Unknown Xone : Arriva anche sulle nuove console, dopo essere passato attraverso Xbox360 e prime versioni della Playstation, la saga di Ace Combat, il gioco che ha origini dalla Playstation 1 ed è sviluppato da Namco per PlayStation 4, pc e Xbox One, disponibile sul mercato dal 18 gennaio 2019 per console, mentre dal 1º febbraio arriverà su pc. Grafica eccezionale Su PlayStation 4 il gioco presenta anche funzionalità di realtà virtuale, tramite PlayStation VR. ...

Da oggi Ace Combat 7 : Skies Unknown sfreccia su PS4 e Xbox One : Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare l'uscita per PlayStation 4 e Xbox One di Ace Combat 7: Skies Unknown (avete letto la nostra recensione?), titolo che mette i giocatori alla cloche dei più avanzati aerei da guerra mai creati. Ecco il breve comunicato ufficiale:Nella modalità Campagna, i giocatori potranno immergersi in un conflitto su scala mondiale, con solo una linea sottile che divide ciò che giusto da ciò che è ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown - recensione : Sono passati ventiquattro anni dalla nascita della serie Ace Combat, la fortunata saga di Bandai Namco che ha fatto vivere ai suoi numerosissimi appassionati una quantità formidabile di adrenaliniche battaglie tra le nuvole. La software house giapponese ha perseguito negli anni diverse strade per stratificare l'offerta della saga dall'anima arcade, differenziando l'ambientazione tra universi fittizi ed epiche battaglie storicamente accadute ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown si mette in mostra con un nuovo trailer : Ace Combat 7: Skies Unknown lancia un nuovo trailer di lancio per il suo Ace Combat 7: Skies Unknown, riporta VG247.Il gioco, atteso per questa settimana per console, si mostra in questo nuovo filmato, dove possiamo vedere quanto il titolo abbia da offrire soprattutto per chi vuole giocare in Realtà Virtuale.Ace Combat 7: Skies Unknown era inizialmente previsto arrivasse nel 2017, ma in seguito è stato rinviato al 2018 e ora sta finalmente per ...

Ace Combat 7 : Skies Unknown - svelati nuovi dettagli sul multiplayer grazie a un nuovo trailer : grazie a Ace Combat 7: Skies Unknown, i giocatori potranno presto sfidarsi nei cieli in partite da 8 giocatori online. Dall'uscita del gioco su PlayStation 4 e Xbox One il 18 gennaio e su PC il Primo febbraio, gli assi saranno in grado di fronteggiare altri 7 giocatori nella modalità Deathmatch tutti-contro-tutti e allearsi in quella Team Deathmatch.I giocatori possono decollare a bordo di 28 velivoli (con un aereo aggiuntivo nella Deluxe ...

Ecco a voi il filmato di apertura di Ace Combat 7 : Skies Unknown : Come segnalato da Gematsu, Bandai Namco ha appena pubblicato il filmato di apertura di Ace Combat 7: Skies Unknown, settima iterazione del celebre simulatore di volo che, nel corso della sua lunga storia, ha saputo appassionare migliaia di fan.Il filmato è disponibile su YouTube e potete visualizzarlo direttamente da qui. Ricordiamo che il gioco approderà su PlayStation 4 e Xbox One il 18 gennaio 2019, mentre la versione PC arriverà sugli ...

Fortnite : a Lucca un punto vendita SpAce One riduce le vendite di ricariche digitali per combattere la ludopatia : La ludopatia, specie se minorile, è davvero una brutta piaga, combattuta nei centri specializzati a suon psicologi e psichiatri esperti.Ebbene, come possiamo vedere sulla loro pagina Facebook, un punto vendita Space One sito a Lucca ha pensato bene di ridurre la vendita delle ricariche digitali con l'intento di non contribuire alla diffusione di questa piaga, e di dare un chiaro messaggio di sensibilizzazione ai giocatori e genitori in primis.I ...